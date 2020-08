Áncash: buscan a joven de 22 años que desapareció el 28 de julio

Con información de Deysi Portuguez.

El último 28 de julio, Alejandrina Rosales Picón, una joven de 22 años, desapareció de su vivienda ubicada en el distrito de Piscobamba, en la provincia de Mariscal Luzuriaga en Áncash. Según contó su hermana, la vio por última vez antes de salir a trabajar y horas después no supieron más de su paradero.

“A las 7.45 a. m. la dejé durmiendo en la casa, salí a trabajar y al medio día regresé para almorzar y ya no la encontré. Pensé que quizá se había ido a la plaza pero no apareció más. Hasta ahora no sabemos nada de su paradero”, señala Edith Rosales Picón en diálogo con La República.

Agrega la joven no habría llevado DNI, dinero, ropa, ni el cargador de su celular; por lo que sospechan de un posible secuestro por venganza.

Los parientes de Alejandrina temen lo peor, pues llevan seis días buscando incansablemente a la joven en toda la provincia. Según cuentan, hasta el momento solo han recibido falsas alarmas.

Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades policiales y piden apoyo con la búsqueda. Asimismo, invocan a la población que en caso de conocer alguna información sobre su paradero comunicarse con la familia.

Para cualquier dato importante sobre Alejandrina Rosales contactarse al siguiente número telefónico: 943 768 729.

Durante el primer trimestre del año se han reportado miles desapariciones. Según estadísticas de la Policía Nacional del Perú (PNP), del 1 de enero al 14 de mayo, hay 7.034 búsquedas activas de personas extraviadas en todo el territorio nacional. De ese total, 60 % (4.252) son mujeres y 2.100 son menores de 17 años.

