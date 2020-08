Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) realizó un plantón en los exteriores de la casa de estudios el último sábado 1 de agosto para exigir a las autoridades el inicio de clases correspondientes al año 2020.

En declaraciones a La República, estudiantes de diferentes facultades señalaron que la universidad programó el inicio de las clases virtuales para este lunes 3 de agosto, sin embargo, a través de un comunicado anunciaron que estas se postergaron hasta el 17 del presente mes debido a las capacitaciones que venían brindado a los docentes para dictar clases remotas.

Una estudiante de esta casa universitaria señaló que el anuncio los tomó por sorpresa debido a que, hasta el momento, no se ha culminado con la contratación docente y continúa la capacitación a profesores ordinarios y contratados de la primera convocatoria. De otro lado, manifestó que hay serios problemas con la matrícula virtual a través de la plataforma “Sumweb”.

Comunicado oficial de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

“En algunas facultades no se han completado las contrataciones y se necesitará de una tercera convocatoria para cubrir todas las plazas”, señaló la universitaria. Por su parte, Juan Alfaro Bernedo, rector de la UNFV admitió que las clases se han retrasado por la crisis sanitaria del coronavirus.

“La complejidad que nos ha tocado vivir en esta crisis generalizada nos ha puesto en un nuevo escenario al cual tenemos que adaptarnos con todas las restricciones que ello implica. No obstante, en Villareal tenemos casi el 50% de profesores contratados. Para lanzar el proceso de contratación se ha tenido que hacer una reprogramación total de la oferta académica por la no presencial”, precisó la autoridad universitaria.

“Además, se viene capacitando a los maestros con las nuevas herramientas virtuales como el Microsoft Teams debido a que nunca se han impartido las clases a través de este sistema. En la primera convocatoria no se logró cubrir la totalidad y con la segunda convocatoria se espera cumplir con toda la plana docente de contratados y nombrados”, continuó Alfaro.

Una de las solicitudes de los estudiantes es la exoneración de las matrículas para los alumnos de pregrado ya que, según dijeron, la universidad cuenta con el presupuesto para dejar de percibir los Recursos Directamente Recaudados.

Protesta estudiantes Universidad Nacional Federico Villarreal. Foto: Facebook El Lazarillo

Al respecto, Alfaro mencionó que se tomó la decisión de descontar un 50% de algunos conceptos básicos. “Los alumnos pagan por matrícula 40 soles y en casos extremos se piden una solicitud para acceder a un beneficio de exoneración”.

Los alumnos también pidieron transparencia en la información sobre las sesiones del Consejo Universitario, Asamblea Universitaria y Consejo de la Facultad puesto a que no se publican las actas en la página web o las páginas de transparencia, lo que los perjudica porque no están informados de las actividades de su centro de estudios. Sin embargo, el rector académico aseguró que todas las sesiones son virtuales para no caer en observaciones por denuncias de infracciones a las normas.

En cuanto al tema de la conexión a internet, muchos estudiantes atraviesan dificultades económicas ante la pandemia del coronavirus. En ese sentido, la universidad ha hecho una lista con los nombres de los estudiantes en extrema pobreza para facilitarles un módem o medios tecnológicos que les permitan seguir con sus clases.

A pesar de ello, un miembro del alumnado indicó que, a la fecha, la relación de alumnos que serán beneficiados con internet no ha sido publicada en el portal. Alfaro Bernedo adelantó que, de acuerdo al Proceso Legislativo 1465, se han iniciado las gestiones para brindarles conexión a Internet, ya que el Minedu autorizó el uso de algunos recursos del presupuesto.

“La lista de beneficiarios que accederán a los servicios de internet se publica conforme al Decreto Legislativo 1465. La relación de alumnos no es diseñada por la universidad sino el propio Minedu a través del SISFOH. Además, el 99.78% de los alumnos habilitados se han matriculado. Solo hay un grupo de 40 alumnos de más de 18.000 que no han podido inscribirse y ya se están haciendo las investigaciones. Para la reprogramación de clases se está realizando un proceso de rectificación de matrícula sin costo alguno para evitar que haya reclamos”, afirmó Alfaro.

Otro de los petitorios del alumnado responde al tema del acoso sexual, luego que se registraran casos de violencia contra alumnas en la institución educativa. Al respecto, el rector aseguró que la UNFV ha sido considerada como una de las universidades públicas en impulsar el tema de la Defensoría Universitaria, la cual se hace cargo de estas denuncias. “Todos los temas de acoso pasan por la Defensoría y no somos ajenos e indiferentes a la situación, por lo que están establecidos los protocolos y reglamentos”, puntualizó la autoridad estudiantil.

Finalmente, Alfaro Bernedo garantizó que las clases se iniciarán este 17 de agosto sin ningún inconveniente y mencionó que, como consecuencia de la pandemia, la universidad ha apostado por completo al tema de la virtualidad de la oferta académica y los docentes están capacitados para desenvolverse en un mundo en el que antes había resistencia.

“Se tiene a futuro la universalización de la universidad ya que se ha logrado convenios con universidades del exterior. Para no perjudicar a los alumnos con la tardanza en las clases se ha hecho una programación para que el segundo semestre calce con el inicio del ciclo 2021 – I. No se tendrá vacaciones para recuperar el tiempo perdido durante el 2020”, puntualizó el rector universitario.