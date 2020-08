Se difunden imágenes de la intervención a Ray Sandoval, futbolista del Sporting Cristal, en Lince. En el vídeo se puede observar al joven rodeado de serenos y policías del distrito cuando el conductor del vehículo afectado se acerca a increparlo. Al no ser controlados, se desata una pelea que expuso el posible origen del conflicto.

“Andrea Miranda, ¿qué m... has hecho, qué m... has hecho?, escúchame, te voy a explicar, esa c... era la enamorada de mi hijo. ¿Qué m... hiciste chica? Mira, me has reventado la luna del auto Andrea”, se le escucha decir a la esposa de Javier Lizarzaburu Gómez, dueño de la camioneta impactada.

PUEDES VER: Ray Sandoval dio positivo a dosaje etílico tras ser acusado de dañar auto de Sebastián Lizarzaburu

El deportista fue intervenido por los agentes policiales tras ser encontrado manejando en estado de ebriedad. Por otra parte, Sebastián Lizarzaburu lo denunció a través de sus redes sociales por destrucción a la propiedad privada.

Esto ocurrió el sábado 1 de agosto al promediar las 11.00 p. m., posteriormente el futbolista fue trasladado a una dependencia policial para que pase por el dosaje etílico y demás diligencias en Medicina Legal. Cabe señalar que se los resultados de la prueba cuantitativa dieron positivo con 1.73 g/l en la sangre.

