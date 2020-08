Los casos de maltrato animal aumentan frente una ley que no es suficiente para protegerlos

Pese a las restricciones de eventos como las corridas de toros y peleas de gallos, la clausura de estas actividades sigue en la agenda de las organizaciones activistas que buscan proteger a los animales. Para Patricia Hanza y María Gracia Arrese, dos de ellas, la lucha continúa.

“Ha sido una bendición (la paralización de Acho). Se va a hablar con el alcalde Muñoz para que Acho no siga siendo la plaza de la tortura y el asesinato, sino que continúe como la casa de todos los peruanos. Seguimos en la Lucha, ahora más que nunca”, explica la activista de 66 años Patricia Hanza.

Una opinión similar manifiesta María Gracia Arrese, miembro de Amigos Animalistas Perú, organización creada en el 2018. “Seguimos en pie de lucha. Estas corridas de toros se tienen que terminar al igual que las peleas de gallos”.

En esa línea, Arrese considera que uno de los problemas más grandes que enfrentan al momento de denunciar los maltratos animales sigue siendo la escasa cooperación de los policías en las comisarías, pese a que existe la Ley 30407, que castiga hasta con 5 años de prisión a quien atente contra la vida de estos.

“Las comisarías no hacen caso. Es como si no existiera esa Ley. Tú vas a poner la denuncia y no te aceptan. Prácticamente tienes que amenazarlos para que ellos acepten. (...) Ellos son los que se rehúsan a cumplir con esta ley”, critica Arrese.

Denuncias por maltrato animal

Al inicio de la pandemia del coronavirus se difundieron rumores sobre la posibilidad de que el consumo de algunos animales silvestres en cautiverio ocasionó la proliferación de la COVID-19, lo que alarmó a las personas con respecto a la prevención ante determinadas especies.

En marzo de este año, esa situación de desconocimiento generó que algunos pobladores de la provincia de Santa Cruz en Cajamarca quemaran a una comunidad de murciélagos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre informó que pudo rescatar a cerca de 200 miembros de la especie.

La Ley de Protección y Bienestar Animal 30407 establece que está prohibida la “mutilación de animales silvestres, con la excepción de intervenciones médico quirúrgicas que tengan por finalidad salvarle la vida”. Además, los responsables de su tenencia deberán velar por su cuidado.

Esta legislación tiene por finalidad “garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de vida, la salud de los animales y la salud pública”.

Un reciente caso que indignó a las agrupaciones defensoras de los derechos animales fue el de Reyna, una perrita que fue agredida cruelmente con un ladrillo. Su propia dueña le arrojó el objeto luego que el animal mordiera sus zapatillas.

La veterinaria a cargo del caso informó, mediante su cuenta de Facebook, que la mascota no necesitaba intervención quirúrgica por lesiones en el cráneo. “Gracias a Dios, la vida de Reyna está fuera de peligro. Ella ya se está alimentando con normalidad”, comunicó.

Ley de Protección y Bienestar Animal

Para las activistas, la Ley 30407 no es suficiente para evitar los casos de maltrato animal. Según comenta Arrese, la pena por causar la muerte de un animal, que llega a los 5 años de prisión, no es suficiente. A su entender, debería llegar a los 8 años.

Si bien la regulación legal sobre el maltrato se tiene en el Perú desde el año 2000 con la Ley 27265, esta no fue reglamentada y eso provocaba que los maltratadores de animales no recibieran un sanción como hoy sí las tendrían.

La promulgación de una ley de esta naturaleza habría sido muy necesaria para la ciudadanía. Según el estudio elaborado por Sulma Vega y Raquel Watanabe, con apoyo en las cifras de la Asociación de Protección de Animales, “en los tres días siguientes a su promulgación (ley 30407), el número de denuncias de maltrato animal se incrementó en un 60 %”.

Para Patricia Hanza, en los últimos tiempos, en algunas comisarías se estaría tomando más interés sobre la crueldad con los animales. “Las comisarías ya están entendiendo que hay una ley de los animales. Antes entraba a una comisaría y les decía que quería denunciar maltrato animal y se morían de risa en mi cara”, recuerda.

La actual Ley de Protección y Bienestar Animal señala que “Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa”.

Aún así, Hanza insiste en que la Ley debería ser modificada en varios puntos. Su plan, comenta, es impulsar una reforma con la que los municipios tomen mayor protagonismo en en el cuidado de los animales, así como en las sanciones a aplicar con nuevas ordenanzas.

Prevención ante posibles maltratos contra los animales

Patricia Hanza explica que en Lima son alrededor de 600.000 activistas, pero considera que el cuidado y protección de los animales debería inculcarse desde las escuelas. “Son los peruanos del mañana, para que tengan más empatía hacia ellos”, comenta.

Sin embargo, desde las instituciones educativas tampoco habría suficiente interés en promover el cuidado y la protección de animales. “No le toman interés. Dicen que no porque van a interrumpir las clases. Espero que en un futuro lo consideren”, explica Arrese.

Otra de las maneras para evitar el maltrato de los animales, según cuenta la activista de Amigos Animalistas Perú es que las personas tomen en cuenta sus bolsillos y el tiempo que disponen antes de adoptar una mascota, para que después no los abandonen.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en Perú?

Si eres testigo de un caso de maltrato animal y has tomado la decisión de involucrarte, lo primero que debes conseguir son pruebas. Para ello, puedes tomar fotos o grabar el hecho disimuladamente, sin exponerte ante el maltratador.

Luego, identifica el lugar de los hechos y toma nota de la dirección exacta.

En el video, es preciso que pongas énfasis en el rostro del maltratador, a través de fotos o videos.

No olvides realizar una copia de las pruebas y mantenerlas en tu poder. Luego, acude a la comisaría más cercana.

Con las pruebas necesarias, debes acudir a formalizar tu denuncia en una comisaría, así como en la municipalidad del distrito donde sucedió el maltrato.

También se puede llamar a la línea gratuita 0800-00-25 del Ministerio Público, quienes deben realizar seguimiento de todas las denuncias por maltrato animal.

En el caso de animales silvestres, se puede denunciar su comercialización, que está prohibida en la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) o Gobierno Regional más cercano a su localidad.