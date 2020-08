El pasado martes 2 de junio, un niño de apenas ocho años de edad fue asfixiado mientras dormía en una zona de la región Cajamarca. En un primer momento, su madre, Josefina Herrera, narró que el crimen fue producto de la incursión de unos delincuentes a su domicilio, quienes la amarraron para luego acabar con la vida del pequeño “Jonnatan”.

En las semanas siguientes, sin embargo, la mujer modificó dicha versión e incluyó la presencia de quien ahora es el principal sospechoso del asesinato. Se trata de su cuñado y tío del menor, Walter Huamán Quiliche. Desde entonces, el Ministerio Público viene realizando diligencias para comprobar la participación del sujeto en lo sucedido aquella noche.

El insólito caso, expuesto este domingo en Cuarto Poder, cambia las pistas de acuerdo a las declaraciones de Herrera. “Las manos me amarraron para atrás, me amarraron de acá mi boca yo he estado allí me amarraron así con la frazada me tiran encima ya no les sentí por donde se fueron”, había dicho la madre del niño en un primer momento, antes de incluir a su cuñado.

Pese a todo, hay un elemento que no miente y son las imágenes captadas por una cámara de seguridad del lugar. Las pericias de las autoridades demostraron que, de acuerdo a las grabaciones, solo una persona ingresó esa noche a la vivienda y no más de dos delincuentes, como afirmaba Josefina Herrera.

“Luego de ello nosotros hemos verificado que no existieron 2 personas que ingresaron se le ve solo a un sujeto con capucha oscura salir y entrar le dijimos eso a la señora y no sabe qué responder”, dijo a Cuarto Poder el Comandante PNP Víctor León, jefe de la DIVINCRI-Cajamarca.

En tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones y tanto Huamán Quiliche como su defensa sostienen que no hay responsabilidad de su parte y además que colaboran con todas las diligencias que exige el caso.