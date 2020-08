En Trujillo extorsionadores queman casa de pequeña bodeguera

Con el levantamiento de la cuarentena, también va en aumento el accionar de las bandas de extorsionadores que mantienen en zozobra a la población trujillana.

El fin de semana un grupo de delincuentes lanzó una bomba molotov en el segundo piso de la casa de una pequeña bodeguera, ubicada en la manzana Ñ2, lote 15, del barrio 6A, del centro poblado Alto Trujillo, distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.

Los delincuentes llegaron en una motocicleta lanzaron el artefacto explosivo y huyeron a toda velocidad.

La dueña del inmueble de iniciales M. R. A. (36) contó que los hampones esperaron que salga al mercado para que puedan consumar su fechoría.

“Una me mis hijas me llamo al celular para avisar que habían atentado contra la casa con una bomba, regrese de inmediato y me encontré con todos los daños”, contó la agraviada.

Refirió que desde hace más de un mes viene recibiendo mensajes y llamadas amenazantes de muerte, pero que no le piden dinero.

La bomba reventó los vidrios de la ventana del segundo piso de la casa y el fuego consumió todos los enseres de dos habitaciones donde duermen los integrantes de la familia de la pequeña emprendedora.

La denunciante calculó que los daños materiales ocasionados por el incendio le dejaron una pérdida de más de 10 mil soles.

Comentó que se dirigió a la delegación del Departamento de Investigación Criminal y como no le pedían dinero, le dijeron que solo son amenazas y que saque sus garantías personales en la Gobernación del distrito.