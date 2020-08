La familia de Viridiana Rosa Alejos Grande de Villanueva se encuentra muy angustiada desde el jueves 30 de julio. Desde ese día, la mujer de 87 años presentaba síntomas de fatiga y vómitos constantes hasta que en la noche arrojó sangre, situación que alarmó a sus familiares.

Tras llevarla primero al Policlínico Peruano Japonés y la Clínica Stella Maris en Jesús María, donde les dijeron que no podía ser atendida por falta de camas; finalmente, ingresó antes del mediodía al área de emergencia del hospital Rebagliati.

“Ingresó a las 11 a. m. por emergencia porque su nivel de oxígeno estaba en 75. Desde allí, nos dan reporte solo cada cierto tiempo”, declaró a La República Andrea Burga, nieta de la paciente.

Según comenta, de acuerdo al último informe, uno de los doctores de dicho nosocomio le dijo a su tío que, tras haberle tomado una radiografía de tórax a la paciente, uno de sus pulmones aparecía seriamente dañado y que, además, necesitaba ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sin embargo, según narra Burga, los doctores del Rebagliati le comunicaron a su tío que no es posible internarla ahora en una sala de cuidados intensivos, ya que no hay camas disponibles. Además, hasta el momento también continúan a la espera de los resultados del la prueba molecular para detectar si la mujer tiene o no el nuevo coronavirus (COVID-19).

“(Su tío) le preguntó por el convenio que tiene EsSalud con las clínicas para que mi abuela sea trasladada, y le dijeron que ese es un tema más administrativo”, puntualizó.

La República se contactó con la vocera de prensa de EsSalud, Rosalyn Aranda y confirmó que, desde hace días, ninguna de las 12 clínicas, con las que se ha suscrito contratos para que los pacientes con COVID-19 sean derivados a estas, cuentan con camas disponibles en UCI.

No obstante, Aranda aclaró que eso no significa que la o el paciente deje de recibir el tratamiento asignado.