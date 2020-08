En Huánuco se termina el oxígeno incluso durante intervenciones médicas. La situación en dicha región es crítica y una nueva prueba de ello ha sido difundida gracias a imágenes registradas por un médico en el hospital EsSalud, mientras un equipo realizaba una cesárea.

En el video, expuesto este domingo en el informativo Cuarto Poder, se aprecia el momento exacto en que la máquina de oxígeno empieza a emitir un sonido debido a que se ha desabastecido del insumo. En ese instante, el médico registra todo con su teléfono celular y enfatiza que aquella es la situación que enfrenta el sistema sanitario de la región.

“Siendo la 1 de la mañana, comprobamos que no hay oxígeno en el hospital. Estamos en sala de operaciones a punto de entrar a una cesárea. Tenemos que acondicionar un balón de oxígeno a la máquina. Ustedes están escuchando, la máquina está sonando porque no tiene presión de oxígeno. Una prueba más de que en Huánuco no hay oxígeno”, dice el galeno, con angustia e indignación.

La emergencia en Huánuco, con todo, es alarmante. Mientras los pacientes ruegan por atención y denuncian falta de personal, los profesionales de la salud reportan carencia de medicinas, en un escenario que se agudiza cada vez más a causa del aumento de contagios.

Cabe señalar que, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, hasta el sábado 1 de agosto se contaron 6.426 casos confirmados de COVID-19 en la región Huánuco.