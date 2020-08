“Exoneración de responsabilidad”: clínica Jesús del Norte pide firma de documento al internar pacientes COVID-19

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país a causa del nuevo coronavirus, conseguir una cama de hospitalización o en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de cualquier establecimiento de salud es una verdadera odisea. Es un proceso cargado de trámites que las familias no terminan de entenderlos y, por la desesperación, pueden llegar a ser asumidos como normales.

En la Clínica Jesús del Norte, uno de esos trámites es la “exoneración de responsabilidad”. Un documento que informa al apoderado del paciente que no cuentan con camas de hospitalización COVID-19 ni camas UCI COVID-19. Líneas abajo se agrega que, al hacer de conocimiento esta situación, el firmante libera de responsabilidad a la clínica y su personal ante posibles secuelas o fallecimiento del enfermo.

“Para mí, todo era muy raro, porque era la primera vez que internaba a alguien. A la hora de pagar me pasaron esa hoja y la señora que me atendió me dijo ‘por si acaso no tenemos camas’ y me pone en la mesa el documento. Lo firmé porque pensé que era parte del procedimiento que tienes que aceptar”, narra la familiar de un paciente con SARS-CoV-2, quien prefiere mantener su identidad en reserva.

Según su relato, le dijeron -con suma frialdad- que no había camas y que el oxígeno le costaría 70 soles por hora. Sin explicación adicional ni un médico que aclare sus dudas. Solo estaba el personal administrativo que le reiteraba la consulta de si pagaría o no para, finalmente, darle el documento. “Toma este papel, firma”, le dijeron.

En diálogo con La República, representantes de la Clínica Jesús del Norte afirmaron que la “exoneración de responsabilidad” fue implementada como un “consentimiento informado” que permite dejar en claro que los familiares fueron informados de manera oportuna sobre la situación del establecimiento.

“Cuando se presentan los casos de pacientes con necesidad de una cama UCI y no hay disponibilidad, se informa de inmediato y de manera clara a la familia. Acto seguido se inician los trámites de referencia para que el paciente sea trasladado a otro establecimiento de salud (en paralelo se sigue brindando atención médica)”, indican.

“No obstante, existen casos en que los familiares de dichos pacientes insisten en que la persona enferma se quede en la clínica. Es por ello que hemos tenido que implementar el documento de Consentimiento informado de la no disponibilidad de camas COVID UCI - Hospitalarias, a fin de dejar constancia que se informó de manera oportuna”, agregan.

Los testimonios; sin embargo, narran una realidad dolorosa, la misma que se refleja en las denuncias que se registran a diario por distintas irregularidades. La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) se manifestó al respecto y afirmó que no es correcto colocar “exoneración de responsabilidad” en el documento ya que desnaturaliza su propósito.

“Ese documento no exonera a la IPRESS (clínicas) de responsabilidad ante la falta o negativa de atención. Los usuarios no deben firmar ello, de ser requerido deben informar a SuSalud. No es correcto colocar exoneración de responsabilidad legal, aun así lo hicieran es un acto en vano, pues ese papel no sirve de nada”, comunicó Rubí Cubas en representación de la entidad.

Es necesario precisar que ningún establecimiento de salud, sea público o privado, puede condicionar la atención de una persona por una rúbrica. De ser el caso, se puede presentar una denuncia en los canales correspondientes, uno de ellos es la línea 113 de SuSalud, la cual atiende los 7 días de la semana.