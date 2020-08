Triste relato de Marisol Pareja, esposa del comunicador social Hugo Benito Coaguila, quien laboraba en la ciudad de Mollendo, provincia de Islay, en Arequipa. En el extenso relato señala que a su pareja nunca le dieron la atención debida en el hospital COVID – Honorio Delgado, que lo dejaron morir y lo peor es que le robaron un costoso casco CPAP, para ayudarlo a respirar.

“Aún me contestaba el celular, me dijo hija me están matando”, señaló cuando logro conversar con él día 25 de julio. En esa comunicación le narró que no lo medicaban, que no lo cambiaron. “Fui al cuarto piso y me votaban, no podía verlo, día 26 hable con el médico de turno, me dijo señora, está mal su esposo. Me cansé de llamarlo y me contestó, le dije como estaba y me dijo mal, me están matando hija”.

PUEDES VER: Arequipa bordea el millar de muertos a causa del coronavirus

Lamentablemente Benito Coaguila, falleció el 28 de julio. Su esposa enterada de lo ocurrido fue a reclamar sus cosas, pero el casco con su respectiva válvula no estaba. “Solo me dieron su celular y su radio, reclame el casco y dijeron que estaban con las cosas del difunto, baje y a la hora de sacarlo, no estaba, abrí y vi a mi esposo, y en su cara de dolor no tenía las marcas del casco, busque en sus cosas y no había”.

“Nunca le pusieron el casco, ni me lo del volvieron, lo negociaron, se pelotearon, pero de la justicia divina nadie, se escapa, se perdieron cuerpos, balones de oxígeno ojalá investiguen y lleguen que está pasando en dicho hospital”, finalizó su relato.