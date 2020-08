Durante la ceremonia de juramentación de José Ruiz Vega como alcalde de Trujillo, quien también tomó juramento de estilo como nuevo regidor accesitario de la Municipalidad Provincial de Trujillo fue Miguel Ángel Ramírez Paz.

Ramírez Paz quien es profesor de profesión se ha desempeñado en esta gestión municipal como subgerente de Educación y hasta hace poco subgerente de Seguridad Ciudadana en la MPT.

PUEDES VER Alcalde José Ruiz asume cargo y plantea agenda provincial para solucionar problemas de Trujillo

“Solo queda trabajar por la ciudad. Me toca asumir este cargo como siempre lo he hecho con dedicación y trabajo, ustedes me conocen, seguir con la humildad que me caracteriza. Conozco del trabajo de José Ruiz, por su juventud y experiencia puede hacer una gran labor en favor de la provincia”, desatacó Ramírez.

El nuevo regidor de la comuna trujillana, llamó a una unidad entre todas las fuerzas políticas que conforman el consejo provincial.

PUEDES VER Autoridad llegó con guerreros mochica a a juramentación de nuevo alcalde de Trujillo

“Tenemos que conciliar con las fuerzas políticas que conformen el consejo, tengo buenas referencias de ellos, solo tenemos que tener presente el trabajar por Trujillo, para eso nos han elegidos. Tengo la experiencia y junto a los demás regidores vamos a dar mucho más con unidad”, expresó la nueva autoridad.