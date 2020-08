El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó este viernes 31 de julio que asumirá su responsabilidad en caso se determina que la municipalidad cometió una mala supervisión de la zona; y por ende, una negligencia al no advertir un pozo en mal estado que ocasionó la caída de un niño de dos años en el Cercado de Lima.

La autoridad edil reconoció que el mantenimiento de los parques “sí es una labor de la alcaldía”. En declaraciones a RPP, indicó que la última revisión fue realizada el 24 de marzo, en la cual, no se evidenciaba la existencia de un pozo.

“Yo me someto, pongo el pecho, pongo la cara y nunca me he corrido, y es lo que vamos a hacer. Por supuesto que sí pongo la cara por ese niño, es una criatura como cualquier persona que ha podido tener un accidente. (Si nos encuentran culpables) Por supuesto, yo soy la cabeza de la municipalidad, pero es un tema que hay que hacerse la investigación (sic)”, indicó al ser consultado sobre las investigaciones y su responsabilidad.

No obstante, Muñoz recalcó que aún continúan en un proceso indagatorio que tomará un tiempo. “Si es que eso es así, se va a asumir las responsabilidades del caso, y eso es materia de una investigación, pero de lo que se arroja preliminarmente, eso no se veía. Cuando hemos preguntado a los vecinos, dicen que tampoco han evidenciado nada”, dijo.

Por otro lado, lamentó el fallecimiento del menor de dos años y señaló que el caso “está abierto a cualquier fiscalización”. “Mis condolencias a la familia y la verdad que es algo que no debe volver a pasar (...) La Comisión de Fiscalización nos dio un plazo hasta hoy y hemos dado la información, ya remitimos la información a mesa de partes y el miércoles estaremos ahí”, declaró.

También, reiteró que este pozo fue abierto en 1966 y debió ser sellado en ese momento; no obstante, no sucedió. “Lo que se debe investigar es que si se cerró, ¿qué pasó este ultimo domingo, por qué razón estaba ese pozo abierto? pero aquí lo que hay que hacer es ponerse a disposición y ver el responsable de esa naturaleza”, precisó.

Por último, ofreció disculpas por el comunicado inicial emitido por la comuna, el cual responsabiliza a Sedapal por el tema del alcantarillado. “Considero que no fue el mejor comunicado, pido disculpas por la interpretación que se pueda haber hecho de ese comunicado. Creo que no podemos de ninguna manera dejar de asumir lo que corresponde”, finalizó.

El último domingo 26 de julio, un menor de dos años cayó en un pozo de 80 metros en la urbanización Roma en el Cercado de lima. Esto acabó con la muerte del niño. Familiares continúan pidiendo justicia.

