Gobernador Agustín Luque es responsabilizado de la crisis sanitaria de Puno

Kleber Sánchez

Puno

El gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña es acusado de no implementar las medidas para detener el avance de la pandemia en la región altiplánica. Por eso tres consejeros regionales lo denunciaron penalmente.

La acusación, presentada el 30 de julio ante la Fiscalía Penal, tipifica los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio simple, exposición de personas al peligro y omisión de funciones.

Los consejeros regionales Severo Vidal Flores Ccopa (Puno), Germán Alejo Apaza (Huancané) e Isidro Pacohuanaco Pacco (San Román) firman el documento.

Sustentan que hay un incremento de casos de coronavirus en la región. "Esa situación al gobernador regional de Puno le es indiferente", precisan.

Para los tres legisladores, con la inacción de Luque, se expuso a sus ciudadanos al peligro al no prever y tomar las medidas necesarias para la protección de la salud. El es responsable siendo la principal autoridad de la región con la competencia de salud.

En otra parte del escrito hace mención que en sesión extraordinaria virtual los consejeros regionales aprobaron por votación mayoritaria interpelar al director regional de Salud, Jorge Alfredo Montesinos Espinoza. Sin embargo, a la fecha, Luque no lo removió del cargo evidenciándose -según los consejeros- un acto de blindaje.

En la denuncia también se menciona que la gestión no utilizó bien los recursos transferidos por parte del gobierno central para la lucha contra el coronavirus. Puno no utilizó ni la mitad de esos fondos. “Pese a tener recursos económicos estos no se han ejecutado, peor aun cuando existen múltiples necesidades que deben ser cubiertas para evitar la muerte de nuestros ciudadanos”, refiere la denuncia.

Cifras que alarman

Según la Dirección Regional de Salud de Puno, las cifras al 30 de julio, hay 4243 casos de coronavirus en Puno. Asimismo, se reporta la muerte 164 personas. La provincia de San Román concentra la mayor cantidad de pacientes.

Mas acusaciones

El gerente de la Red Asistencial de Essalud Puno, Juan Carlos Mendoza, manifestó que en marzo solicitó a Luque la cesión de uso de terrenos del Gobierno Regional, contiguos al hospital de Salcedo. La idea era ampliar más camas Covid. El pedido no tuvo respuesta.

El ex director del hospital Manuel Núñez Butrón, Luis Antonio Maldonado, reveló que en junio pidió reunión a Agustín Luque para pedirle más presupuesto y advertirle del escenario que se venía sino se contrataba más personal y se adquiría equipos. Su carta no tuvo respuesta.

El sucesor de Maldonado, Arturo Tapia, renunció una semana después de asumir el cargo porque la región lo dejó a su suerte sin apoyo presupuestal.

La situación sanitaria es crítica, los centros hospitalarios para pacientes COVID-19 han colapsado. Ya no hay más espacio para pacientes, los últimos que llegan tienen que ser acomodados en los pasillos o simplemente le dicen que regresen a sus casas. v

Congresista cuestiona a autoridad

El congresista por Puno, Orlando Arapa, reveló que en la última reunión en Lima el gobernador Agustin Luque le mintió a la Ministra Pilar Mazzetti. Le dijo que todo estaba bien. Solo solicitó cuarentena focalizada.

En esa reunión Arapa aclaró que todo el sistema de salud estaba desbordado. La ministra precisó al gobernador que Puno tiene 22 millones de soles de presupuesto para luchar contra el Covid y que solo se gastó 10 millones.