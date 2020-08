Por: Jésica León, Carlos Contreras y corresponsales del sur

El Gobierno oficializó, mediante decreto supremo, la ampliación del estado de emergencia y la cuarentena hasta el 31 de agosto en algunas regiones donde hay incremento de casos positivos y decesos por efecto del nuevo coronavirus.

La medida se mantiene en la totalidad del territorio de las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín.

A este grupo se suma la cuarentena focalizada en algunas provincias de 10 departamentos donde también hay alza de casos positivos: Madre de Dios, Áncash, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Apurímac.

El DS N° 135-2020-PCM publicado ayer establece que durante la ampliación del estado de emergencia queda restringido en las citadas jurisdicciones el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, hasta el 31 de agosto.

Así, la norma precisa que se mantendrán en cuarentena: la provincia de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios; las provincias del Santa, Casma y Huaraz, en la región de Áncash; y las provincias de Mariscal Nieto e Ilo, en el departamento de Moquegua.

También la provincia de Tacna, en el departamento del mismo nombre; y las provincias de Cusco y La Convención, en la región imperial. Igualmente, las provincias de San Román y Puno, en el departamento de Puno; y la provincia de Huancavelica en la región del mismo nombre.

Asimismo, las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio, en el departamento de Cajamarca; las provincias de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba, en la región Amazonas; y las provincias de Abancay y Andahuaylas, en Apurímac.

La prórroga de la cuarentena significa que en todas estas regiones y provincias, el aislamiento obligatorio se inicia a las 20:00 horas y concluye a las 04:00 horas del día siguiente, y los domingos rige todo el día.

Solo está permitido el desplazamiento para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, y para la realización de servicios en actividades económicas autorizadas.

Cuarentena en distritos

Para el director del laboratorio matemático MatLab, Marco Loret de Mola, la medida era necesaria porque si bien en todas las regiones ha habido aumentos, en Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna y Amazonas hay un mayor repunte.

Señala que el Perú se encuentra en una “semana de terror y de récord”, ya que se ha pasado de 19 % a 25 % de positividad de COVID-19, lo que sería el pico más alto desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, el científico en computación Ragi Burhum señaló que se necesitan otros indicadores para implementar también cuarentenas focalizadas por distritos y no solo por provincias o regiones como sucede actualmente.

En ese sentido, indicó que para eso urge que el Ministerio de Salud (Minsa) publique los casos activos, la cantidad de pruebas moleculares y el número de camas UCI disponibles a nivel distrital.

“Así tendría una métrica que me diga: ‘Este distrito tiene que entrar en cuarentena focalizada’, y una que me diga: ‘Este distrito ya puede salir’, pero esos números no los están publicando, entonces, ahora en vez de ir hacia adelante, estamos retrocediendo”, precisó al destacar que hace falta el rastreo de los contactos de los pacientes diagnosticados como positivos.

Junín pide recursos

En tanto, el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, señaló que de todas las regiones en cuarentena, Junín es la única que no ha recibido la transferencia económica del Gobierno central para enfrentar la pandemia.

Tampoco han recibido recursos humanos ni se han instalado hospitales de campaña.

“Estamos siendo discriminados por el Gobierno central porque no hay ni la mitad de apoyo que se ve en otras regiones”, refirió Orihuela.

Casos en Arequipa

Mientras tanto, en Arequipa, la transmisión se mantiene elevada: en un reciente trabajo de muestreo, el 20 % de tamizados dio positivo al coronavirus.

El investigador de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), Daniel Rodríguez, señaló que la tasa R de contagio está en 1,81. Si bien hay un descenso respecto al valor de hace semanas, en la práctica, una persona puede seguir contagiando a otras 2. Indicó que solo cuando R sea menor a 1 podría dejarse el aislamiento.

Añadió que desde el 28 de julio, la curva de recuperados superó a la de contagiados. Y si la tendencia se mantiene constante, podría decirse que se llegó a la meseta, lo que no implica bajar la guardia. Hasta el 30 de julio, la región tenía 47.527 casos y 931 fallecidos.

Mientras que Cusco llegó a 8.800 contagios y 181 muertos. Casi el 80 % está en las provincias de Cusco y La Convención, que volverán a la cuarentena. Se calcula que el factor R en ambas localidades es de 2.

En esta región, los hospitales han colapsado, se han quedado sin camas para pacientes graves y ya escasean las destinadas a pacientes críticos. La gobernadora encargada, Delia Condo, pidió ayuda al presidente Vizcarra para superar el colapso de los nosocomios.

Y en Puno, el aislamiento social obligatorio en las provincias de San Román-Juliaca y Puno también se veía venir. Hasta el 29 de julio, en la región se registraron 3.965 casos de coronavirus y 154 fallecidos. La provincia de San Román es la que registra el mayor número de casos: 2.018, seguido de Puno con 899 casos.

El decano del Colegio Médico de Puno, Vidmar Mengoa, criticó que la autoridad regional no haya gestionado hasta ahora una planta de oxígeno, por lo que la sociedad civil realizó una colecta pública.

Mientras que el jefe del Comando Covid de Tacna, Juan Cánepa, sostuvo que fue una solicitud del colegiado volver a la cuarentena. La región tiene 118 fallecidos a la fecha.

“Se necesita tomar pruebas moleculares”

El exministro de Salud Abel Salinas destacó en el programa Sigrid.pe que la cuarentena no tienen ningún impacto beneficioso si no va acompañada de estrategias como el diagnóstico temprano con pruebas moleculares y no con pruebas serológicas, pues estas avisan por dónde ya pasó el virus. También recomendó reforzar el primer nivel de atención.

Las cifras

13.898 casos positivos se dieron en la región Cajamarca.

A 25 % subió porcentaje de casos positivos de COVID-19, que antes era de 19 %.

