¿Cómo evitar una estafa en la compra de un balón de oxígeno?

Elmer Mamani

Arequipa

El balón de oxígeno de un hombre de camisa roja es puesto a un rincón lejos de la fila. El cilindro no resistió la inspección visual de los técnicos de Oxyman, una de las tres plantas productoras de Arequipa. El hombre mira a la nada y luego al suelo. “No quiero hablar. Solo te diré que me ha costado (el cilindro) 5 mil soles”, indica con preocupación y molestia. Uno de sus familiares tiene COVID-19. Tener oxígeno es una cuestión de vida o muerte. Los encargados explican que la válvula de su balón no es para este elemento vital. Es casi seguro que ha sido estafado.

Al día, en promedio, 15 botellas de las 100 a 150 que reciben para recargarlas son rechazadas por Oxyman, explica Jaime Cahuaya, su director técnico de Producción. “No aceptamos cilindros que sean de otro tipo de gas y la gente lamentablemente está siendo engañada. Les venden balones para argón o de CO2 como si fuera para oxígeno”, relata en las afueras de la planta ubicado en la Variante de Uchumayo.

Por la pandemia la venta de las carcasas se han disparado a entre 5 mil a 6 mil soles. Desalmados se aprovechan de su necesidad para darles cualquier cosa. ¿Cómo se puede evitar ser estafado? La botella debe ser fabricada exclusivamente para oxígeno (ver infografía). Cahuaya resalta que puede abrir la válvula y oler para cerciorarse que no sea para otra sustancia ya que los timadores pintan la botella de verde. Además, esa misma válvula es trascendental. Debe ser CGA-540 exclusiva para la recarga.

También han hallado que falsifican certificados de las pruebas hidrostáticas de las botellas, explica el directivo de Oxyman. Este examen se realiza cada cinco años de estar fabricado y determina si puede aún soportar altas presiones. No solo estos son los únicos problemas.

Revendedores

Cahuaya señala que en las recientes semanas detectaron a venezolanos vendiendo cupos en las filas. Además, recargan balones para reventa. Es por eso que no envasan si es que el comprador no cuenta con la receta médica y con el DNI de su familiar infectado.

El Comando COVID-19 Arequipa anunció que organizarán la entrega de este insumo en las plantas y que denunciarán a quienes trafiquen. Por el momento Oxyman recarga entre 100 a 150 balones diarios. Cada metro cúbico está a 20 soles.❖