Un robo a mano armada fue frustrado este sábado por efectivos de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Carabayllo. El acto delictivo, producido en una botica con agente bancario, se intentó llevar a cabo por un grupo de delincuentes que terminó siendo reducido y capturado por las autoridades.

De acuerdo a los reportes, los ladrones intentaron arrebatar la caja fuerte del agente bancario, que incluía más de 5.000 soles. Sin embargo, en esos precisos momentos se hizo presente la PNP, que llegó hasta el establecimiento ubicado en la zona de San José de Lomas.

“Hemos logrado tener esta exitosa intervención, que ha frustrado el asalto a esta farmacia y agente bancario. Capturamos a tres sujetos que portaban armas de fuego e hicieron uso de las mismas, para intimidar al momento de asalto”, precisó el general Jorge Callas sobre lo sucedido.

En las imágenes registradas, se aprecia a los efectivos realizando disparos al aire, momentos antes de ingresar a la botica donde se encontraban los delincuentes. Finalmente, mediante el despliegue policial se logró neutralizar a los implicados en el robo.

En tanto, la encargada del establecimiento narró a RTV que cuando escuchó los disparos estaba ingresando a su local. “No sabía qué hacer, en el momento me tiré al piso. Como no podía salir por los disparos, una vez que todo terminó, salí y me encontré con un montón de policías”, expresó.