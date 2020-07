La mañana del viernes 31 de julio, se registró una pelea entre cerca de 30 mototaxistas informales y personal de fiscalización de la Municipalidad de Villa El Salvador.

La gresca ocurrió entre las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Viña del Mar y dejó dos heridos de gravedad. Se trata de un fiscalizador y un mototaxista.

Saúl, uno de los choferes que protestó, señaló que el municipio no los ayuda a formalizarse. Para él y sus compañeros, las autoridades no tienen intención de apoyarlos durante la crisis económica que se vive por el coronavirus.

“No quieren apoyarnos. Con ese pretexto se llevan más motos sin importarle los golpes de la pandemia. A ellos no les importa el sufrimiento de nuestras familias porque nos corretean, nos cierran como delincuentes y hoy le rompieron la cabeza a un compañero que está grave en el hospital Juan Pablo Segundo. Él tiene puntos en la cabeza. No es justo eso. No es de hermanos peruanos”, denunció.

El gerente municipal de Villa El Salvador, José Luis Espichán, explicó que la pelea se originó porque hay gran cantidad de mototaxistas que laboran de manera informal.

“En el distrito hay cerca de 5.000 mototaxis formales que funcionan normalmente con todos los protocolos establecidos. Pero hay también alrededor de 3.000 informales. Son los que trabajan sin brevete, sin SOAT y que aprovechan el uso de estos vehículos para realizar actos delictivos y contra ellos hay que luchar y ordenados”, afirmó.

El municipio comunicó que seguirán realizándose inspecciones para enviar mototaxis informales al depósito y sancionar a sus conductores.