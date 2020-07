Colocación ilegal de rejas desata violentos enfrentamientos en SJL [VIDEO]

La colocación de unas rejas ha desatado violentos enfrentamientos entre los vecinos de la urbanización Los Jazmines, en San Juan de Lurigancho (SJL). Estando un grupo a favor y otro en contra, los argumentos apelando a la seguridad y el libre tránsito, respectivamente, se han impuesto por sobre el diálogo consensuado.

“Yo vivo en esta cuadra y esta reja está cerrada hace dos meses que la han puesto y ni siquiera nos quieren acceder la llave. Como usted ve, ellos entran y cierran, cómo uno se puede movilizar. Yo soy personal de salud, el otro día hemos tenido que llevar a un paciente a la clínica. Yo e puesto la denuncia, pueden poner su reja, pero debemos tener la llave para tener acceso al libre tránsito”, manifiesta una de las vecinas, quien trabaja como personal de salud en la primera línea contra la pandemia

Otro de los testimonios narra cómo este cerco ha impedido movilizar a personas delicadas de salud. “Mi mamá tiene 80 años, está delicada de salud, tenemos pruebas de que tenemos que llevarla al hospital y por la gracia de ellos cuando debemos llevarla tenemos que dar una vuelta cuando mi vía de acceso es esta. Un sábado amanecimos y ya estaba puesto esto ilegalmente, sin autorización, sin comunicación, altaneramente me han agredido, han agredido a mi esposo”, explica otra de las residentes.

Cabe señalar que estas rejas rodean toda la urbanización y no cuenta con personal de portería. Al ser consultada la otra parte respecto a si contaban o no con los permisos, afirmaron que ingresaron la solicitud, pero al no recibir respuesta asumieron que podían hacerlo. “Somos respetuosos de la norma, hicimos la solicitud, pero la Municipalidad no ha respondido”, indicó el vocero.

“Somos propietarios 39 años en esta zona y el tema de las rejas viene por un tema de inseguridad, inseguridad que estos señores también vivían, por eso tenían una reja en su cuadra que por mucho tiempo estuvo cerrada. No la hubieran sacado si el año pasado no cambiaban la pista”, agregó para finalizar.

En las imágenes transmitidas por Buenos Días Perú (BDP) en Panamericana TV, se observa como las personas se enfrentan, llegando incluso a los golpes. Se espera que la Municipalidad se haga presente y regularice dicha situación por las ahora llamadas “rejas de la discordia”.