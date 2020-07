Unos 150 jubilados ONP logran pensión por intervención del TC

La Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional consiguió que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) desista de seguir con el trámite de unos 150 casos relacionados al otorgamiento de la pensión para los jubilados.

Así lo adelantó a La República el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, quién añadió que este logro evitará que haya personas de la tercera edad que tengan que recurrir hasta el tribunal para obtener la pensión que les corresponde.

"Estos son los primeros que hemos detectado sin ningún problema, estamos en el trabajo de ir detectando más casos todavía. La idea es no alargar los procesos, sino ceñirse a la jurisprudencia del tribunal y seguir desistiéndose en casos", declaró el también coordinador de la Comisión.

El magistrado también saludó la disposición que tuvo el jefe de la ONP, Victorhugo Montoya, para desistir de dichos casos y de esta manera cumplir con los criterios ya fijados anteriormente por el Tribunal Constitucional para el pago de las pensiones de los jubilados.

Lo que se logra con este desistimiento es que “la ONP no sigue ningún proceso y estos jubilados pasarían a cobrar sus pensiones en el régimen que corresponde. No solamente está pensado para los 150 casos, es el inicio de un trabajo conjunto entre el Tribunal y la ONP”, explicó Espinosa-Saldaña.

Lamentó además que la judicialización de estos procesos eran largos, pues podía tardar hasta 4 años en llegar al Tribunal Constitucional para que el monto no varíe, lo que perjudicaba al jubilado porque no percibía una pensión durante ese periodo.

“Tenían que pasar no solamente por la ONP que les dijera no, sino por el Poder Judicial e incluso por el TC, y llegaban situaciones en las cuales el pensionista fallecía en el intento. Acá lo que se está haciendo es allanarse a los criterios fijados por el TC y desistir de procesos que no tienen sentido alargar”, recalcó el magistrado.

