“No somos objetos descartables”: los reclamos de trabajadoras de limpieza contra la Municipalidad de Lima

Las trabajadoras de limpieza de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no la están pasando bien. El pasado 28 de julio por la mañana fueron reprimidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) con tanquetas y chorros de agua, en su intento por llegar a Palacio de Gobierno para visibilizar su rechazo por la política de la comuna capitalina de tercerizar nuevamente el servicio que brindan.

Pero, ¿qué acarrearía esta licitación sobre estas servidoras públicas que las lleva a enfrentarse incluso contra las fuerzas del orden? La República conversó con la presidenta del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa Innova Ambiental (SITOBUR), Isabel Cortez, para conocer el motivo de su reclamo.

PUEDES VER: Policía lanza agua a trabajadoras de limpieza que protestaban hacia el Palacio de Gobierno

La también ex candidata al Congreso de la República señaló que la situación que vive su gremio es “crítica” porque tiene el temor que la nueva empresa que se designe para la limpieza pública deje sin trabajo a más de 500 empleadas, de las cuales varias son personas de edad avanzada que le han dedicado muchos años de su vida a la MML.

“En el proceso no está incorporada una cláusula que garantice la permanencia de los trabajadores ni de sus derechos. Actualmente somos 800 trabajadoras de limpieza publica, de los cuales 296 estamos protegidas por una sentencia de la Corte de Lima, pero otras 504 no lo están. Nuestra lucha es por ellas”, afirmó.

La designación de la nueva empresa de limpieza es un tema que la MML debe acordar en el Concejo Municipal, la misma que se debió concretar el 29 de julio. No obstante, debido a la coyuntura y las manifestaciones, Isabel Cortez confirmó que la decisión se pospuso una vez más, como desde hace más de un mes.

“Estaba programaba inicialmente para el 26 de junio, pero a raíz de las protestas se reprogramó para el 14 de julio. Continuamos con la lucha y la volvieron a reprogramar para 29 de julio (...). Al parecer se ha vuelto a posponer a pesar que la reunión de Concejo era exclusivamente para tratar a limpieza publica”, sostuvo.

PUEDES VER: Al menos 40 trabajadoras de limpieza pública fueron detenidas durante protesta pacífica

Pese a la negativa de la Municipalidad de Lima a negociar con ellas, como asegura Cortez, afirmó que las trabajadoras seguirán en las calles hasta lograr la anulación de la licitación y que todas pasen a la planilla edil. “Este concurso publico es ilegal y no lo digo yo, sino el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Ley orgánica de municipalidades, las cuales dicen que el servicio de limpieza publica no se debe tercerizar, por ser un servicio esencial de las mismas. La Municipalidad esta haciendo esto ‘al caballazo’, somos seres humanos no objetos descartables”, sentenció.

¿Cómo se da la limpieza en plena pandemia?

Pero esa no es la única preocupación de las trabajadoras de limpieza de Lima. El riesgo de infectarse del nuevo coronavirus es otro gran problema a cuestas que, a juicio de Cortez, el municipio capitalino no ayuda a solucionar.

”De parte de la MML no recibimos ni las gracias. De parte de la concesionaria, nos alcanzaron los implementos básicos como la mascarilla, un kit de limpieza y una desinfección al término de cada jornada, pero no nos han dado un protector facial”, detalló.

Cuenta además que, cuando inició la pandemia recibían una prueba periódica de descarte de la COVID-19, pero a medida que el estado de emergencia se fue extendiendo, la misma se fue alargando más y más al punto de ser impredecible. “Empezó con cada 20 días, luego un mes y medio y ahora no sabemos cuando será la próxima prueba”.

La Municipalidad de Lima responde

La República conversó con la gerenta de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, Ximena Giraldo, para conocer su postura respecto a los reclamos de las trabajadoras de limpieza.

En principio, sobre el concurso público, la funcionaria afirmó que es necesario porque el actual contrato (que venció en 2015) sigue vigente debido a una adenda que se firmó en la gestión anterior donde se precisa que “la concesión acababa a los 120 días o cuando la MML tenga un nuevo adjudicatario del servicio”. “Estamos contratando un servicio para liquidar la concesión y mejorar la calidad servicio, hay que buscar salidas para empezar una nueva etapa en la modernización de residuos de la ciudad y lo estamos haciendo al amparo de la ley”, señaló.

Con relación a la incorporación del íntegro de las obreras, Giraldo manifestó que se reunió con SITOBUR y les manifestó que el municipio no puede intervenir agregando una cláusula laboral a la licitación o presionando a la siguiente empresa a contratar al 100% de los trabajadores de la actual concesionaria, “porque sería irregular” . Sin embargo, afirmó que la Municipalidad de Lima se comprometerá a establecer un contacto entre el gremio edil y la empresa que resulte ganadora.

Finalmente, la gerenta municipal aseguró que el proceso se está dando “con toda la transparencia del caso” y bajo el procedimiento de la OSCE.

Esta es la situación de las trabajadoras de limpieza, personas que a veces se pierden en el paisaje urbano de la capital pero cuya importancia es mayor de lo que pueda parecer a simple vista.