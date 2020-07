Ministerio de Salud: Sinceramiento de cifras de coronavirus será progresivo

En un nuevo sinceramiento de las cifras, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que el Perú registra 19.021 decesos confirmados por Covid-19, los cuales forman parte de un universo mayor de 46.274, que incluye sospechosos, registrados en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

“En alguna parte de su certificado de defunción dice ‘Covid-19’, pero se debe revisar. Va a ser continuo a lo largo de la pandemia. Día a día vamos a decir cuántos casos hemos incorporado. No esperen que vayamos a tener cifra final única”, dijo.

Con esta actualización, de los más de 46 mil decesos confirmados y sospechosos, cerca de 26 mil historias clínicas pasan por revisión para confirmar si la causa principal fue el virus SARS-CoV-2, según Mazzetti.

Más temprano, el epidemiólogo César Cárcamo, del grupo de prospectiva del Minsa, explicó que hay 19 mil muertes confirmadas y otras 8 mil aún pasan por el proceso de evaluación. Este último, además del diagnóstico, toma en cuenta criterios clínicos y epidemiológicos.

Sin embargo, según el especialista, de los más de 46 mil decesos, alrededor de 20 mil no podrían llegar a ser confirmados debido a que no cuentan con la prueba diagnóstica. “Muchos no tienen pruebas y han sido cremados. Cuando termine la pandemia quedarán como Covid sin confirmar”, explicó.

Esto último fue ratificado por la ministra Mazzetti, aunque no precisó la cifra actual.

Pago de bonos

En otro momento, la funcionaria reconoció que no se ha cumplido con el pago del bono de 720 soles a todo el personal de salud. “Se ha hecho un pago parcial de abril. Falta marzo, mayo, junio, julio y, si nos seguimos demorando, agosto”. Dijo que se regularizará con el MEF.

Sobre las barreras para donaciones extranjeras señaló: “Si fuera a garantizar que vamos a ser ágiles en el Estado, perdería credibilidad. Vamos a hacer el mejor esfuerzo por ser rápidos”.

Aumento

Mazzetti informó que la próxima semana se concretarán los cambios en la Sala Situacional, que incluirá evoluciones diarias de casos y decesos. “Hay una ligera tendencia hacia arriba (de decesos). De 194 (diarios) estamos en 205. Es un pequeño aumento”, dijo.

