Por: Jesica León y Elizabeth Prado

La cuarentena focalizada en Áncash, Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, San Martín y algunas provincias de Cajamarca (Cajamarca, Jaén y San Ignacio) y Cusco (La Convención) termina hoy, pero sin resultados alentadores.

Las cifras indican que la inmovilización obligatoria los domingos, el toque de queda de 8 p.m. a 4 a.m. y la restricción del transporte no han logrado frenar los contagios de Covid-19.

En diálogo con La República, el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, señala que no es conveniente levantar la cuarentena por el momento; aunque dice estar a favor que se liberen los vuelos comerciales.

“Nosotros estamos en este momento con 5.155 casos positivos y 241 muertos. Hay un promedio en este último mes de entre 4 y 5 muertos por día. Entonces, esto, evidentemente no sería una solución. Queremos que se mantenga la cuarentena en nuestra región, pero que se puedan reiniciar los vuelos comerciales porque de todos modos se cumplen con los protocolos sanitarios y de esa manera, ante cualquier emergencia, nos permitiría salir a través de estos vuelos”, anota.

PUEDES VER Anuncian ampliación del estado de emergencia con nuevas medidas

En la región San Martín se evalúa la situación de la cuarentena y según fuentes del gobierno regional hace falta médicos intensivistas y también enfermeros. El 80% de médicos en Tocache están infectados. El Comando Covid de esa región aún no decide ampliar la medida.

En esta región hay hospitales que están terminados y cuentan con equipamiento listo como el de Bellavista, Rioja, Jerillo y Saposoa, pero no están al servicio de la población porque el proceso de transferencia aún no se da. Incluso el Ministerio de Salud mandó un equipo −cuando estaba el ministro Víctor Zamora− para agilizar la entrega de estos hospitales, aunque ese tema no está caminando, señalaron en la región.

Entonces, San Martín necesita que el Minsa le asigne plazas y presupuesto para el personal de esos centros hospitalarios nuevos y les otorgue pasantías para los médicos del hospital de Ate, por ejemplo, y vayan a Tocache que tiene un gran déficit de médicos y enfermeras.

PUEDES VER Coronavirus en Puno: cadáveres yacen esparcidos en la morgue y patios de hospitales

En Huánuco, el gobernador regional, Juan Alvarado, es de otro parecer. Él se adhiere a lo que decida el Ejecutivo; sin embargo, cree que sería importante que en su región se levante la cuarentena porque se necesita reactivar la actividad agraria.

“La reactivación agraria es muy importante porque Huánuco es netamente agrícola, no tenemos fábricas, canon minero ni energético. Queremos reactivar la economía de la mediana y pequeña empresa”.

Indicó que hay proyectos de carreteras, puentes y hospitales que están atrasados, pero que pronto se reiniciarán.

Sur pide cuarentena

En tanto, en Ica, el gobernador regional Javier Gallegos señala que acatará la ampliación del estado de emergencia si este se da, pero cree que deber ser solo en la provincia de Ica, pues de las 5 provincias es la que más casos de contagios tiene.

Y en Arequipa −donde se tiene más de 47.527 casos positivos− hay un pedido para que se extienda esta medida, pues el panorama sigue siendo crítico. Así lo señalaron los colegios profesionales luego de reunirse con el jefe del Comando Covid, Gustavo Rondón.

Por otro lado, el Comando Covid de Cusco pidió hace seis días a la PCM que vuelva a declarar la cuarentena rígida en la provincia del Cusco porque hay colapso de los hospitales del Minsa y EsSalud. Sin embargo, no hubo respuesta de la PCM. Solo la provincia de La Convención está en cuarentena.

En Tacna, el Comando Covid solicitó el 30 de junio a la PCM volver a la cuarentena. Y en Puno, el Comando Regional indicó que las ciudades de Puno y Juliaca están aptas para volver a esta medida rígida.

Junín pide cuarentena focalizada

El decano del Colegio Médico de Junín, Wilbert Barzola, indicó que la cuarentena en su región debería ser focalizada para aislar a los pacientes con síntomas de la enfermedad y no a toda la población. Pidió una evaluación en las regiones, pues ya no se respeta la cuarentena. “En la ciudad de Huancayo la mayoría de negocios ya están abiertos”.

En Puno, el epidemiólogo Jorge Páucar indicó que cualquier medida tiene que adoptarse rápido, ya que la situación podría ser incontrolable. “Puno no está lejos de lo que pasa en Arequipa”, dijo.”La reactivación agraria es muy importante porque Huánuco es netamente agrícola, no tenemos canon”.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.