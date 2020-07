Este jueves 30 de julio, una mujer denunció que el Hospital Almenara cometió una negligencia médica contra su padre, la cual pone en riesgo una de sus piernas. El hombre llegó al nosocomio, debido a que contrajo el nuevo coronavirus y sufría de una insuficiencia renal.

Según el relato de la hija, los especialistas le habrían colocado mal un catéter en la ingle por un tema de diálisis, producto de ello, una vena resultó afectada. ”La doctora dijo que sí, le habían puesto mal. La persona que le había puesto el catéter en la ingle le había malogrado una vena”, declaró a América.

Esto habría derivado en una trombosis. La mujer mencionó que aún no le facilitaban el tratamiento. “No me dieron nada, ni medicamentos ni me dijeron cuál era la dieta que tenía que llevar”, expresó. Añadió que no lo atienden a diario y se le ha producido una cangrena.

El jefe de Emergencias del hospital, Dr. Neptalí Paredes Llanos, manifestó que el paciente continúa en el área COVID-19, debido a su estado de salud actual. “La sinergia entre el coronavirus y la insuficiencia renal demanda que tenga complicaciones vasculares y es muy frecuente en este tipo”, dijo.

Acerca de los medicamentos hacia el paciente, el médico precisó que “están escasos para condición de paciente renal y de coronavirus”. Aseguró que no han cometido ninguna negligencia médica, ya que están en constante atención del adulto.

