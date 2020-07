Los distritos con mayor número de niños infectados por COVID-19, según EsSalud

El último reporte del Seguro social de salud del Perú (EsSalud) muestra un considerable crecimiento en la positividad al nuevo coronavirus en niños de 0 a 11 años de edad. Asimismo, en la última semana de julio, estas cifras arrojaron que 8 distritos de Lima, tienen un crecimiento desde el 75 % hasta un 600 %.

De acuerdo a Dante Cersso, vocero de la entidad, los contagios ascienden a más de 10.000 menores de edad desde que se inició la pandemia. De estos, alrededor de 3.000 se contabilizaron en el mes de julio a causa del levantamiento de las restricciones.

“La positividad de los niños estaba por debajo del promedio nacional; no obstante, esto ha quedado atrás y ahora supera el promedio en 5 %”, advirtió el especialista en RTV. En ese sentido, revelaron en un detallado informe, que Lima tiene 8 distritos en una tendencia de crecimiento que debe ser atendida.

Estos distritos son Ate (75 %), Chorrillos (320 %), Jesús María (157 %), La Victoria (320 %), San Juan de Lurigancho (133 %), Santiago de Surco (133 %), Surquillo (600 %) y Villa María del Triunfo, que pasó de 0 a 17 casos solo en las últimas semanas.

“De cada 100 niños testeados, 35 dan positivo a la prueba. Esto sin duda no se detecta, puesto que los menores suelen ser asintomáticos o desarrollan solo una gripe. El problema es que en los menores de edad no se detecta a tiempo, ya que no suelen tener fuertes síntomas, pero sí son vectores de contagio hacia la población de riesgo”, detalló para finalizar.