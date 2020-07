Desde que se inició la pandemia por coronavirus en Perú, el principal objetivo siempre fue reducir la curva de contagios. Esto tenía como finalidad evitar la saturación del sistema de salud y, en consecuencia, decesos por falta de atención. Sin embargo, después de 108 días de cuarentena, se dio paso a la “nueva normalidad”.

Desde el 1 de julio se levantó el aislamiento social obligatorio y ante la crisis económica que golpeaba muchos hogares, las personas empezaron a retomar sus actividades. Ha pasado un mes, dejándonos cifras que demuestran un repunte en la contabilización de casos.

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), este 30 de julio se contabilizaron 6.809 casos positivos nuevos, la cifra más alta desde el 31 de mayo. Esto refleja el incremento sostenido de contagios por COVID-19, pero según los especialistas, aún no podemos hablar de un rebrote.

“Esto no ha acabado, al contrario, no quieren decir que esto es un rebrote, quieren llamarlo un repunte, ponle el nombre que quieras, pero estamos en subida, el numero de casos, fallecidos, y sobre todo, estamos llegando al punto crítico en el que nuestras capacidades sanitarias ya no dan más”, indicó Patricia García, exministra de Salud.

Por otra parte, el número de fallecidos también ha mostrado un ligero crecimiento, reportando 205 muertes en el último día de contabilización. Es por ello que se hace un llamado a la ciudadanía, quienes deben respetar las medidas de bioseguridad y salir de casa solo si es necesario hacerlo.