A raíz de la pandemia por el coronavirus han surgido diversas hipótesis sobre cómo afrontar esta enfermedad; sin embargo, no todas son ciertas. Según el conocido Dr. Elmer Huerta, el uso del vinagre para detectar casos de personas asintomáticas es falso.

El médico peruano recalcó que hasta el momento no se puede determinar algún indicio positivo sobre esta teoría, pues esta enfermedad es nueva y aún no se han realizado estudios suficientes.

“No se sabe por qué motivo son asintomáticos y quien desarrolla los síntomas no es que desarrolla todos los síntomas, algunos pierden el gusto, otros solo dolor de garganta, otros la tos o dos o tres de los síntomas”, indicó en su programa Sanamente.

En esa línea mencionó que como uno de los síntomas es la pérdida del gusto y olfato es que surgen las ideas de hacer probar a las personas diferentes sabores fuertes para ver si son portadores del virus.

“Uno de esos síntomas es perder el olfato, por eso vienen esas cosas que circulan en el WhatsApp o en el Internet de que si tú tomas el aire y no aguantas un tiempo, tienes COVID-19 o si tomas vinagre, tienes COVID-19. Pues bueno, eso no está demostrado. La persona que tiene una alteración en el olfato se va dar cuenta inmediatamente en la casa o en el trabajo y no necesita una prueba especial. En conclusión, eso no es cierto, no es verdad”, señaló.

Cabe resaltar que el Ministerio de Salud (Minsa) actualizó su reporte diario sobre el número de personas que se han visto afectadas por el nuevo coronavirus. Hasta este 31 de julio, 407.492 se contagiaron, de los cuales 19.021 fallecieron. Con respecto al día anterior, los diagnósticos y decesos aumentaron en 6.809 y 205, respectivamente.

