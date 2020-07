Cineplanet: trabajadores esperan decisión del MTPE para definir pagos

2.162 trabajadores de Cineplanet siguen esperando que les comuniquen si les pagarán los sueldos de los últimos 4 meses. El pasado fin de semana, otra respuesta imprecisa sobre sus remuneraciones llegó a sus correos.

En el mensaje, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) les pide que en 2 días escojan a sus voceros, quienes deberán presentarse a una audiencia virtual. En esta decidirán si aceptarán que Cineplanet les pague los sueldos entre el 17 de abril y el 9 de julio.

La reunión se pactó porque esta empresa no quiso remunerar a sus empleados durante estos meses, tal como se lo ordenó el MTPE, después de que descubrieron que Cineplanet nunca negoció con cada uno la relación laboral que se mantendría. Por el contrario, impusieron sus condiciones luego del 16 de marzo, cuando sus trabajadores denunciaron que los despidieron de forma intempestiva.

Resolución del MTPE que desaprueba pedido de Cineplanet para contratar bajo suspensión perfecta a sus trabajadores (mantener vínculo laboral sin pagarles).

El MTPE respondió a La República que no pueden adelantar opinión, pues su decisión final, que tienen pendiente de emitir, quedaría anulada.

Desde el inicio del estado de emergencia, los jóvenes que laboraban en las cajas y entregaban la comida de la cadena de cines tuvieron que ingeniárselas para conseguir el dinero que de un día a otro dejaron de recibir. Durante ese tiempo, respondieron los mensajes de Cineplanet, pero no obtuvieron una respuesta clara. Tampoco sabían con quién conversar al respecto, pues poco a poco, con el transcurrir de los meses, sus jefes inmediatos fueron retirándose de la empresa.

¿Qué vínculo mantuvieron con Cineplanet durante estos meses de pandemia? Empleados de diferentes sedes contaron las idas y venidas con la empresa.

El despido

Carolina, como la llamaremos, se enteró que el domingo 16 de marzo despidieron a sus compañeros porque uno de ellos le escribió. Ella tenía permiso para no laborar, pues su bebé tenía cerca de 8 meses de nacido. Por ello, no firmó la carta de despido que, días después, se viralizó en redes sociales e hizo que Cineplanet aclarara que no tomaron tal decisión por el estado de emergencia. Según ellos, todo se trató de una “coincidencia”.

“A las 3 aproximadamente mis compañeros me empezaron a escribir diciendo que los despidieron por el motivo de reestructuración del complejo. Fui al cine lo más rápido que pude y les dije “NO FIRMEN NADA” y si les dicen algo llamaré a un abogado ahora. Todos firmaron por miedo. Se hizo viral y a los días los volvieron a integrar”, contó.

A Juan, de otra sede, le dijeron que lo despedían porque iban a modificar los horarios. Cuando llegó al complejo, vio que algunos salían sin uniforme y otros llorando. “Ese fue el despido masivo. Nos hicieron firmar una carta. Algunos pidieron una explicación concreta y no nos la dieron”, precisó.

Patricia se quedó sorprendida cuando le dijeron que la estaban despidiendo de pronto, ya que días atrás una de sus compañeras renunció repentinamente, lo que a su jefe le pareció una falta de respeto. Ahora, la empresa estaba actuando de la misma forma.

“Entramos a la oficina y nos esperaba el Gerente. Nos dijo que nos sentáramos y nos dio la noticia que la compañía había decidido terminar con nuestro contrato por tema de “reestructuración”, pero que eso no significaba que no volveríamos, que pasando los 15 días de cuarentena se nos llamaría, o en todo caso podríamos volver a postular, que como no iban a haber ingresos, no tenían como pagar a su personal, que lo sentía pero era una decisión de arriba, y nos hicieron firmar un documento. Ya todos conocen esa noticia”, narró la trabajadora de la sede de Piura.

Suspensión perfecta

El 16 de abril, Cineplanet envió otro correo masivo para informar que todos los empleados quedaban contratados bajo suspensión perfecta. Es decir, seguirían siendo trabajadores de la empresa, pero no recibirían paga alguna.

Dos días después, enviaron la solicitud al MTPE para que autorice la medida que ya les habían anunciado mediante correo electrónico.

No se comunicaron con los representantes de los empleados, tal como lo ordena el Decreto Supremo N° 011-2020-TR. Pudieron haberse comunicado con el sindicato, pero en Cineplanet no existe uno.

“El hecho de no negociar el vínculo laboral nos hace pensar muchas cosas. Dejan notar en todo su accionar que en realidad nunca hubo respaldo para nosotros, porque primero hubo un despido arbitrario con una justificación falsa (reestructuración en todos los complejos), luego hubo otra justificación falsa (disminución de espectadores y caída en los ingresos), y posteriormente declararon que ese despido arbitrario “coincidió” con la declaración del estado de emergencia. Ni si quiera hay coherencia en lo que manifiestan, y ahora niegan el hecho de que no hubo negociación, cuando por eso se le negó la suspensión perfecta, porque se encontró que realmente nunca hubo negociación”, comentó una de las trabajadoras de Cineplanet Piura.

“Muchos, por no decir todos, hemos sudado ese polo, muchas veces haciendo horas extras para llegar a varias metas, o cubrir espacios cuando habían pre-estrenos y faltaban manos. ‘Apoyanos en tal cosa y te regalamos un combo staff (un vaso de gaseosa más un hot dog o una porción pequeña de pop corn)’ esa era su frase para que nos quedemos. Pero nadie se espero que cuando nosotros necesitábamos de la empresa, esta nos dé la espalda”, opinó otra empleada de la misma sede.

Carolina aseguró que la aplicación de la suspensión perfecta le afectó, pues necesitaba el dinero con urgencia. En abril, mayo y parte de junio no recibió ningún mensaje de Cineplanet. “La empresa no hizo un llamado al ver cómo estábamos, si tenemos familiares enfermos o si necesitamos ayuda. También en el tema de estudios. Muchos de nosotros nos pagamos los estudios o ayudamos a nuestros padres a pagarlos”, comentó.

Durante esos meses, vencieron los contratos de varios trabajadores, sobre todo los de los más antiguos. Los subgerentes y gerentes de algunos complejos también se fueron yendo. Piero, otro trabajador, contó que, después de que su jefa inmediata se fue, eliminó a él y a sus compañeros del grupo de WhatsApp, donde les informaban las acciones de la empresa. Las personas que lo atendían, tras llamar a los números que le brindaron en el correo, tampoco eran precisos.

“Parece que la gerenta, que tengo agregada en WhatsApp, tuvo una reunión con los gerentes de mi sede y no sé qué pasó ahí. Salió de la nada despidiéndose del grupo y nos empezó a eliminar a todos. Le pedí información por privado preguntándole qué iba a pasar. No me decía nada. Solo me pasó un número para que me comunique para pregunta. Escribí a ese número en reiteradas ocasiones para que me den información porque por ley nos tenían que pagar (adelanto de CTS a empleados full time y adelanto de gratificación a empleados part time). Entonces, ni me dejaba en visto, ni lo leía, ni salía foto de perfil”, denunció.

Solicitud desaprobada

El 17 de junio, el MTPE desaprobó la solicitud que Cineplanet envió para que les permitan contratar a sus empleados bajo suspensión perfecta. En la carta donde argumentaron su decisión también indicaron que la empresa debía pagar los sueldos de 2.170 trabajadores entre abril y junio.

Una semana después, enviaron otro correo a los trabajadores, en el que les decían que verían qué “medidas” iban a tomar para conseguir la contratación bajo suspensión perfecta.

Correo enviado por Cineplanet para informar que MTPE desestimo su pedido para contratar a empleados bajo suspensión perfecta.

Promesas incompletas

El 9 de julio, la empresa les comunicó, otra vez mediante un correo masivo, que les pagarían del 10 de julio en adelante, pues empezarían a tener licencia con goce de haber. También precisaron que realizarían la transacción de la gratificación del 15 de julio.

“Durante todo este tiempo que trabajé en la empresa (febrero y marzo), siempre que me pagaban, ese mismo día me daban boleta, donde me decían “tanto te remuneramos por tal trabajo”. Eso esperábamos el quince. Cuando me llegó el dinero, solo me llegaron 81 soles, no me dijeron de qué era. A mis compañeros que tenían contrato hasta quincena les dieron una liquidación incompleta”, mencionó Piero.

Entonces, llamó a uno de los números que le enviaron en correos pasados. Pero la señora que lo atendió tampoco sabía a qué correspondían esos S/ 81. “Esperé la boleta y nunca llegó”, comentó.

Él cree que la empresa decidió pagarles porque sus contratos vencerán en agosto y, con ello, no quedarían más trabajadores de atención al cliente. Fueron los últimos en ser contratados, semanas antes de que inició la pandemia. “Ya no quedan nada de antiguos, quedan nuevos prácticamente”, añadió.

Ahora, representantes de los 2.162 empleados deben contar lo que vivieron durante estos meses al MTPE. El 17 de julio, este sector les comunicó que necesitan conocer sus testimonios para decidir si aceptarán la reconsideración solicitada por Cineplanet para que no tengan que pagar sueldos de abril, mayo y junio.

“Hasta que no se decida o no se agote la última instancia administrativa, lo más seguro es que no proceda ningún cobro de esta deuda laboral. Tendría que esperar a que termine el proceso administrativo”, explicó el abogado laboralista Jaime Zegarra.

La República se comunicó con Cineplanet, pero la empresa no quiso opinar sobre las denuncias de sus trabajadores.