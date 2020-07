Ate: ladrones fugan por la puerta principal del Poder Judicial tras recibir prisión preventiva

El Ministerio Público investiga la huida de dos delincuentes de la carceleta del Poder Judicial de Lima Este, en el distrito de Ate. Los hampones debían cumplir nueve meses de prisión preventiva mientras resolvían su proceso por el delito de robo agravado.

Renzo Valenzuela y Brandon Ávila fueron capturados el pasado 25 de julio en Santa Anita mientras golpeaban a una mujer para que les entregue las claves de sus tarjetas. Los hampones habían captado a su víctima a través de la modalidad del falso colectivo.

América Noticias informó que Valenzuela registra 18 denuncias por diversos ilícitos, entre ellos, robo en banda, lesiones y violencia física. De la misma forma, su cómplice también presenta antecedentes por delito contra el patrimonio.

Ambos ya habían sido denunciados a inicios de este año también por asaltar a una persona haciendo pasar como colectiveros. En esa ocasión no afrontaron cargos, pero ahora un Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 9 meses de prisión preventiva contra ellos por el delito de robo agravado; no obstante, la orden judicial no podrá ejecutarse debido a que escaparon.

Según consta en el parte policial de la fuga, el agente Daniel Iván Yabar Castillo, encargado de la custodia de los delincuentes, manifiesta que el 28 de julio, cuando fue a dejarles la comida, uno de ellos se abalanzó contra él, lo empujó y abrió la puerta de la carceleta.

Luego, ambos ladrones bajaron hasta el primer piso del local y abrieron fácilmente la puerta principal porque esta no contaba con ningún tipo de seguridad.

La Fiscalía Corporativa de Huaycán se encuentra a cargo de las investigaciones, en la que tres policías han sido citados a declarar, según informó la fiscal Tatiana Acosta.