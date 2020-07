Villa El Salvador: 8 ladrones envenenan a perro para llevarse maquinarias valorizadas en $ 200.000

Ocho ladrones irrumpieron en un almacén donde la empresa Malena Solutions guardaba maquinaria de metalmecánica. Para ingresar al local de Villa El Salvador, amordazaron al vigilante y envenenaron al perro que cuidaba el terreno.

Después de encañonar al cuidador, los delincuentes le exigieron que abra las puertas principales. Ingresaron un camión y se dirigieron a la maquinaria pesada solo de esta empresa, a pesar que otras dos guardaban allí sus implementos.

PUEDES VER Ministerio Público abre investigación por presuntas irregularidades en traslados humanitarios

“Es la segunda vez que me roban y estoy mal porque es un robo tremendo. Me han dejado sin mis herramientas. Me encuentro impotente de no poder trabajar porque tengo la presión de mis clientes y la obligación de cumplir con mucha gente que trabaja con nosotros”, contó en Panamericana Televisión Maribel Flores, dueña de la empresa.

Para ella, el asalto estaba planificado, pues los malhechores se llevaron las máquinas más caras, valorizadas en $ 200.000. Tuvieron tiempo de subirlas al camión que ingresaron al almacén.

“En este momento sospecho de todos porque es alguien que sabe dónde están las cosas. Directamente han venido hacia a mí porque acá trabajamos 3 empresas. No tocaron nada (de las otras 2 empresas) y lo mío lo cargaron todo”, precisó.

PUEDES VER Alistan inauguración de centro COVID-19 en Cajamarca

Es la segunda vez que ladrones ingresaron al almacén de Maribel. A diferencia del primer asalto, esta vez los delincuentes se llevaron los materiales más caros.

“Sospecho de la gente que trabaja conmigo, el entorno, ya no sé qué pensar. Es la misma modalidad, pero esta vez ha sido mucho más alta porque tengo máquinas más costosas”, señaló.