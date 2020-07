Controversia por unificación de los sistemas del Minsa y el seguro social

Por: Carlos Contreras y Milagros Berríos

Polémica. Un día después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la unificación de los sistemas del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y de las sanidades de las FFAA y la PNP, la ministra Pilar Mazzetti precisó que este es un proyecto a largo plazo por las complejidades de cada uno de los prestadores de servicios en relación a sus presupuestos, tarifas y capacidades.

“Todos soñamos con un solo sistema, que a la larga significa un solo financiamiento, guía, protocolo (...) pero en dos o tres años no vamos a poder unificar un sistema que nació dividido. El paso más duro es el financiero. Es el que va a tomar tiempo, pero ya hemos dado los primeros pasos para unirnos (en este contexto por el COVID-19) y la realidad muestra que se va a poder”, dijo.

Según ella, la anunciada unificación será progresiva y se podría empezar a trasladar a los pacientes de los establecimientos del primer nivel (postas). Para eso, se deben ajustar las tarifas y ese acuerdo, dijo, es muy complicado porque “en la forma de cálculo siempre hay diferencias”. “Miren ustedes, hemos hecho el intercambio prestacional con las clínicas, hemos firmado, pero la capacidad de camas UCI en la parte privada es pequeña”.

“No es factible”

Sin embargo, este anuncio no ha caído nada bien en el gremio de médicos de EsSalud.

El secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Teodoro Quiñones, aclaró que el presidente no puede hablar de una unificación de los sistemas porque se estaría incumpliendo el artículo 12 de la Constitución, que dispone la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social.

PUEDES VER Militares y policías seguirán trabajando juntos hasta fines de 2020, aseguró Vizcarra

Así, enfatizó que no se oponen a establecer el Sistema Unificado de Salud Pública, que debería estar enmarcado en la rectoría del Minsa. No obstante, recordó que hasta hoy el Minsa no puede definir su rectoría con los subsectores en las regiones. Además, agregó que cada vez que EsSalud ha brindado servicios al SIS, no han pagado. “El Estado es un mal pagador”.

Sobre este tema, los exministros de Salud Abel Salinas y Óscar Ugarte afirmaron que se debe estudiar bien el tema. El primero dijo esto porque “lo único que han hecho los intercambios prestacionales ha sido generar deudas. El SIS le debe a EsSalud y al privado”. En tanto, el segundo aclaró que no es tan sencillo porque hay una institucionalidad y marco legal que tendría que ser modificado.

Estimó que si bien faltan detalles de la modalidad que aplicaría el Gobierno, hacia el próximo año se podría arrancar con la aprobación del marco legal, dado que en el Congreso hay propuestas en ese sentido. “Pero el proceso es largo. En países como Brasil y Costa Rica tomó 20 años. Se podría empezar en Lima. Con la descentralización, no es tan sencillo”, refirió.

Problemas con el SIS

El presidente Vizcarra también dijo que para el próximo año se dará “la mayor inversión de salud de la historia” (20 mil millones de soles) y “todos los peruanos estarán afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS)”. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú (CMP) y la Federación Médica Peruana (FMP) advirtieron que el anunciado aumento en el presupuesto resulta insuficiente, lo que no permitiría cumplir con un real aseguramiento universal.

PUEDES VER Ponen en actividad centro médico inaugurado hace 21 días

El presupuesto con el que arrancó el sector este año ascendió a 18 mil 400 millones de soles. “Tenemos un incremento de 11 % a 13 % de un año a otro”, dijo la ministra Pilar Mazzetti. Sin embargo, para Miguel Palacios, decano del CMP, esto no es histórico, ya que señala que si se ha trazado afiliar a todos los peruanos sin seguro al SIS, lo que urge es elevar el monto asignado.

“Lo anunciado representa entre 1.500 y 1.600 millones de soles adicionales, los cuales tienen que distribuirse en pagos de sueldos y otros. Será insuficiente para la cobertura total”.

PUEDES VER Todos los centros de salud de Lambayeque atenderán a pacientes COVID-19

En noviembre del 2019 comenzó la afiliación al Bpara todos los peruanos sin seguro, cuando ya se sabía que el presupuesto 2020 del sector para dicha entidad sería de 1.893 millones de soles. Aquella vez, los gremios también saludaron la ampliación de cobertura, pero advirtieron que si se incorporaba a más afiliados, se debían aumentar los recursos.

“Ese presupuesto representa un gasto de 83 soles por peruano y solo alcanza para cubrir 25 % de su atención, por eso los asegurados SIS deben salir a buscar medicamentos a las calles. Según la OMS, la inversión per cápita debe ser de 400 soles”, añade Palacios.

PUEDES VER Vizcarra afirmó que todos los peruanos estarán afiliados al SIS en julio de 2021

El SIS registra casi 21 millones de afiliados, de los cuales 3,4 millones fueron incorporados desde noviembre. A la fecha, se ha identificado alrededor de 832 mil personas sin seguro, lo que los convierte en potenciales beneficiarios de la cobertura universal hasta julio del 2021, según Vizcarra.

Presupuesto insuficiente

Para el presidente de la Federación Médica, Godofredo Talavera, esto último no sería posible con el presupuesto destinado al sector. “Solo sería en el papel. ¿Cómo los pacientes recibirán el servicio o comprarán las medicinas?”. Agrega que la deuda con el sector salud es de un 3 % del PBI, que significa 24 mil millones.

Consultado al respecto, el SIS señaló que sí será posible cumplir con la cobertura al 2021. Dijo, además, que ya ha iniciado las gestiones para reforzar los pedidos de ampliación presupuestal ante el Minsa y el MEF a fin de afrontar lo que queda de este año y avanzar hacia el próximo. Espera que se garanticen los recursos.

Opiniones

Teodoro Quiñones - Secretario gral. Sinamssop: “Hasta ahora el Minsa no puede definir su rectoría con los subsectores en las regiones. EsSalud ha brindado servicios de articulación al SIS y no le han pagado por ello. El Estado es un mal pagador”.

Miguel Palacios - Decano del CMP: “Afilian a más personas, pero no hay financiamiento. Sin recursos, la cobertura total es una utopía. Pedimos una partida de aumento para el SIS y que se cubra la atención de 21 millones de afiliados”.