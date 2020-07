Lucha contra el covid-19 en regiones

Acción simultánea

Juan Villena, exdecano Colegio Médico del Perú.

En momentos en que el número de contagiados y fallecidos se está incrementando sobre todo en regiones del sur del país y también en el norte, rebasando la capacidad de nuestros hospitales, necesitamos reforzar acciones sanitarias simultáneas para seguir potenciando los hospitales y el primer nivel de atención, incrementar el número de pruebas para detectar casos y brindar mayor protección al personal de salud. Si bien hemos heredado un sistema de salud destrozado, también hubo errores de parte de las autoridades gubernamentales en todos los niveles, como no haber previsto el comportamiento de la población cuya movilidad es hoy causa del incremento de casos. Hay que redoblar campañas informativas para que la población cumpla las normas de bioseguridad; distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos, entre otros.

.............................

Inoperancia de autoridades

José A. Núñez Salas, congresista por Arequipa (Partido Morado).

Mientras las actividades productivas y económicas se vienen retomando de manera progresiva en gran parte del país, la emergencia sanitaria nacional a causa del coronavirus ha empeorado en algunas regiones como Arequipa y Huánuco, que en estos días afrontan un alarmante incremento de contagiados y fallecidos. En Arequipa hemos llegado a esta situación por la inoperancia del Gobernador Regional y del Comando Covid. No se implementaron hospitales, no se construyeron plantas de oxígeno y no se dotó al personal de salud de la protección necesaria, además de otras omisiones y decisiones equivocadas mostradas desde el inicio de la emergencia. El confinamiento no fue aprovechado para prepararnos, actitud negligente por lo que pedimos a la nueva ministra de Salud la reestructuración de Comando Covid, así como la separación del cargo del Gobernador Regional.