Exministra García: No quieren decir que esto es un rebrote de COVID-19, pero estamos en subida

Luego de que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti descartara un posible rebrote de casos COVID-19, la exministra Patricia García aseguró que el número de casos, fallecidos y hospitalizados continúa aumentado, lo cual nos está llevando a un punto crítico.

“Esto no ha acabado, al contrario, no quieren decir que esto es un rebrote, quieren llamarlo un repunte, ponle el nombre que quieras, pero estamos en subida, el numero de casos, fallecidos, y sobre todo, estamos llegando al punto crítico en el que nuestras capacidades sanitarias ya no dan más”, indicó para canal N.

La también asesora del Minsa, en temas de innovación, explicó que se debe mantener el estado de emergencia a fin de evitar un colapso en nuestro sistema de salud. En ese sentido, García invocó a la población a no bajar la guardia y seguir respetando las normas sanitarias.

“Es posible que vayamos a necesitar retroceder en algunas acciones que ya se han abierto, de acuerdo a cómo vayamos viendo que se dan los casos y eso podría ser de manera focalizada, incluso en Lima”, comentó. Asimismo, recordó que la velocidad de transmisión de la enfermedad ha aumentado.

La ministra Pilar Mazzetti descartó que exista un rebrote en nuestro país. Asimismo, aseguró que el incremento visualizado en los últimos días es “lento”.

“(El aumento) es lento y afortunadamente no tenemos lo que se caracteriza como un rebrote”, manifestó la titular del Minsa en conferencia de prensa

