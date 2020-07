Con información de Milagros Ñaña

A fin de reducir los contagios del nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud (Minsa) implementó alrededor de 158 puntos COVID para el descarte de esta enfermedad. En ese sentido, la entidad estableció que los horarios de atención son de 12 y 24 horas, de acuerdo con el nivel de la institución de salud.

No obstante, el ciudadano Luis de la Cuba denunció que una posta médica, ubicada en el jirón Daniel Cornejo 182 en Surco, no cumple con ello. Según comentó, acudió al centro de salud con el fin de que le realicen una prueba rápida gratuita; sin embargo, personal del establecimiento le indicó que no había atención.

“Llegué a las 12.50 p. m., había una persona en la reja (cerrada), y le consulté que quería realizarme la prueba rápida, la cual era gratis, pero la señora me manifestó que tenía que realizar mi cola a las 7 a. m., también me dijo que las personas que llegaron a esa hora se encuentran adentro esperando sus resultados, todo a puerta cerrada. Le dije: ‘¿Usted quiere que todos se contagien? El protocolo que están siguiendo es pésimo'”, expresó en diálogo para La República.

Asimismo, el vecino señaló que la posta médica no cuenta con ambientes adecuados para la atención de los pacientes; como toldos o carpas de atención.

Ante la denuncia, La República se comunicó con Diris Lima Sur y precisó que todos los viernes se vienen realizando campañas de salud gratuitas, en diversos puntos del distrito de Santiago de Surco.

