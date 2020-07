Comas: delincuentes arrastran y golpean a mujer para robarle su cartera [VIDEO]

Una mujer fue víctima de un violento robo por parte de sujetos que no se inmutaron en arrastrarla y golpearla para lograr su cometido. El hecho ocurrió en la zona de Collique, en el distrito de Comas.

Tal como consta en los videos de las cámaras de seguridad, la víctima salió de su vivienda al promediar las 6.40 a. m. con dirección al trabajo, pero en el cruce de los jirones César Vallejo y Ricardo Palma fue interceptada por una mototaxi de la que descendió un delincuentes.

PUEDES VER Carabayllo: vecinos queman mototaxi que usaron delincuentes para robar

Uno de los hampones corrió hacia la muer y la lanzó contra el suelo para quitarle su cartera. La agraviada se resistió y forcejeó por algunos segundos.

En un primer momento logró proteger sus pertenencias; sin embargo, el ladrón no se dio por vencido y volvió a arremeter contra ella. A pesar que se siguió aferrando a su bolso, el ladrón la golpeó y la arrastró hasta que finalmente se lo arrebató.

El malhechor volvió a subir a la mototaxi y huyó junto a su cómplice que condujo el vehículo con rumbo desconocido.

Vecinos denunciaron que las imágenes observadas en el robo anterior se repiten a diario y que las víctimas casi siempre son mujeres.

“Ocurre todos los días. A veces yo llegó de trabajar a las 10 p. m. y pasa una mototaxi, moto lineal o auto y atacan sobretodo a mujeres, a las más vulnerables. Las ven solas y se acabó. Es triste porque no hay seguridad aquí”, comentó un indignado morador a Latina Noticias.

Como si no bastara ser acechados por la delincuencia, aseguran que la Policía no estaría velando por brindarles protección y hasta se negarían a recibirles sus denuncias, a pesar que viven a cuatro cuadras de la comisaría de Collique.

PUEDES VER Mujer lleva dos días buscando a su esposo que desapareció de forma extraña

“Le juro que me siento impotente. Un día mi hija salió a trabajar y de un auto negro bajaron y le robaron todo. Fuimos a la comisaría, pero no me hicieron caso en ese momento”, comentó una madre de familia.

Los vecinos declararon que ellos mismos tuvieron que instalar las cámaras de seguridad en la zona, pero ni así se detiene la ola criminal. Exigen que puedan capturar a los delincuentes, pues se tratarían de los mismos en la mayoría de ocasiones, según se observa en los videos de seguridad.