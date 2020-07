Gustavo Rondón sobre la COVID-19: “Luchamos contra la gente que parece enemiga”

Elmer Mamani

Para Gustavo Rondón la curva de muertos experimenta una disminución leve desde que el Ministerio de Salud tomó el control del sistema de salud en Arequipa. El descenso continuará si la ciudadanía apoya.

¿Qué medidas tomarán con la ampliación de la cuarentena en Arequipa?

-No podemos hablar de una cuarentena en Arequipa. Los negocios están abiertos, la gente camina y los carros transitan. Es una cuarentena fantasma. Analizamos con EsSalud y Conrede la proyección de infectados. Detuvimos un poco la curva de fallecimientos, pero la de infectados sigue avanzando. De repente se hace algo focalizado de acuerdo a distritos. Elaboramos un mapa de calor con los distritos con más contagios, defunciones. Lo otro es una reunión con los titulares de los poderes en Arequipa, Fuerza Armadas, Policía, Ministerio Público y Poder Judicial para que tengamos un respaldo de lo que decida. También estamos haciendo un plan de trabajo consensuados con los alcaldes.

¿Esas medidas focalizadas se tratan de cierres epidemiológicos o cierres con apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales?

La idea es hacer una especie del barrido del COVID, como en las campañas de vacunación, para no saturar los hospitales. No hay nada descartado. Vamos a ir por el lado técnico, detectar donde hay más casos e incidir allí con mayor fuerza.

¿A qué factores se debe esa pequeña disminución de muertes?

En el fondo hemos tenido más soporte de oxígeno, más UCI, más camas con oxígeno incorporado y ordenar la interacción entre las instituciones. Falta corregir algunas cosas pero en algunos casos hemos evitado muertes. Requerimos del apoyo de la población porque si esperan que hagamos todo, cuando con medidas simples evitarían que los servicios colapsen.

¿El flujo que implantó el Minsa tiene que ver algo?

Correcto. Estamos determinando por la saturación de oxígeno en el primer nivel quienes podrían quedarse en casa, quienes pasarían a centros de atención temporal y quienes pasan a hospitalización y si van a una UCI. Es decir hacemos un manejo racional. Esto se ha traducido en detener un poco las muertes.

Entonces el Minsa ordenó un poco la “casa”.

Lo que estamos haciendo ahora es algo que debió hacerse. Pacientes que se quedaban a la intemperie (del hospital) se complicaban y morían, además se sobrecargaban las UCI, la gente no estaba ordenada en el flujo de dónde voy y congestionaba todo.

¿Esa disminución puede ser sostenible?

En el fondo luchamos contra la gente que parecería nuestra enemiga. Buscamos culpables, cuando de quién es la culpa. Hablan de cuarentena cuando nadie la hizo. Espero que la gente no haga fiestas, tomen o se abracen. Tenemos bajas en nuestro sector, un montón de infectados. Si actuamos con responsabilidad bajaremos la curva de fallecidos, sino de dónde pondremos más UCI y médicos. Recurrimos a médicos de otras especialidades para convertirlos en intensivistas, por ejemplo un ginecólogo, un cirujano.

¿Cuál es la proyección de la pandemia en Arequipa.

Si la población nos ayuda bajarán los contagios, ojalá que pasando las fiestas de Arequipa la controlemos. Nadie puede quejarse que la cuarentena ha sido estricta. Entonces hay que pisar tierra y tener la humanidad de colaborar con otros.

Hay gente que busca oxígeno y hacen colas en las empresas.

Hemos pedido una unidad de previsión de oxígeno móvil. En Lima ya hay una. Tengo una reunión con la Cámara de Comercio y les pediremos una planta de oxígeno móvil que vaya dotando por los barrios y distritos. Así ya no tendríamos colas y aliviaríamos la desesperación por un balón.

El gobernador Elmer Cáceres sigue insistiendo con que se apruebe el dióxido de cloro. Usted que piensa…

Como sector, y lo ha dicho la ministra (Pilar Mazzetti) no podemos avalar una situación que no esta autorizada. Lo que sí creo es que a la sustancia mucha gente le tiene fe. En todo caso no busquemos la justificación de algo. La doctora (Mazzetti) lo ha dicho, hay sustancias que actúan como placebos y no por sus efectos sino por esa fe que los organismos muchas veces reaccionan a favor. No perdamos el tiempo en buscar conflictos sino soluciones.v