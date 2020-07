Activista LGTBI denuncia violencia transfóbica a manos de serenos de Lambayeque

Lambayeque es el escenario de una nueva denuncia de transfobia en el Perú. Esta vez, en contra de dos encargados de resguardar el orden público dentro de dicha región durante el estado de emergencia. Miluska Luzquiños, activista y Coordinadora Nacional de Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans), en diálogo con La República señaló a dos serenos por haberla intervenido arbitrariamente el pasado 19 de julio.

La abogada que impulsa la promoción, protección y capacitación para la comunidad LGBTI+ en el territorio nacional afirmó que José Albán Macuyama y Carlos Gonzales Recoba la detuvieron mientras salía de una reunión en la que entregaban canastas y víveres a otros miembros del colectivo cerca a Nuevo Lambayeque a las 17:00 h. aproximadamente.

Denuncia por transfobia en Lambayeque

Miluska Luzquiños, quien fue reconocida por la promoción del proyecto de Ley de Identidad de Género durante el 2019 en Perú, reveló que la intervención del Serenazgo ocurrió bajo la premisa de que los vecinos se habían quejado por el desorden ocasionado.

Sin embargo, a lo largo de este procedimiento, alegó haber sido informada de causas contradictorias como resistencia a la autoridad y realización de actos contra el pudor. Además, de estos hechos, la representante de RedLacTrans indicó que sufrió de robo de dinero, destrucción de sus pertenencias y agresiones físicas.

“Tengo lesiones en las rodillas porque me tiraron al suelo y me patearon, me dieron con la vara y me luxaron por haberme enmarrocado con los brazos hacia atrás. Realmente no cumplieron con ningún protocolo”, acotó.

También dio a conocer que fue sometida a esta intervención junto a uno de los asistentes del mencionado evento a favor de la comunidad LGTBI en Lambayeque. Pero, pese a que su compañero también fue agredido, sus lesiones no llegaron a tener la misma severidad que las suyas.

Represalias en contra de la comunidad LGTBI

Miluska Luzquiños reveló que estos hechos empezaron a ocurrir luego que el colectivo RedLacTrans iniciara una investigación sobre una presunta corrupción que impera al interior de la Municipalidad de Lambayeque.

Además, luego de esta intervención por la que fue trasladada a la Comisaria de San Martín en donde pasó una noche detenida, aseguró recibir llamadas de amenazas en contra de su integridad física y emocional. Razones por las que decidió hacer esta denuncia pública.

“La primera llamada fue respecto a que iban a venir a reventar las lunas de mi casa, mientras que otra de ellas fueron amenazas e insultos. Finalmente decidimos enviar una carta al alcalde sobre el actuar de estos serenos”, detalló la activista.

Municipalidad de Lambayeque responde

Por su parte, la Municipalidad de Lambayeque niega estas afirmaciones respecto a actos de homofobia y transfobia en contra de la abogada Miluska Luzquiños. En comunicación con Sara Villegas, gerente del área de Recursos Humanos, informó que la intervención fue realizada por “llamadas de los vecinos respecto a actos que atentaban contra el orden público”.

Además, al ser consultada sobre los antecedentes de José Albán Macuyama y Carlos Gonzales Recoba, reiteró que ambos se encuentran libres de este tipo de antecedentes y que, de momento, no han recibido ninguna denuncia en su contra.

Sin embargo, la activista a favor de los derechos de la comunidad trans reiteró que este 29 de julio presentará una acusación formal en las instalaciones de dicha entidad gubernamental.