Hasta el cierre de esta nota, el número de contagiados y fallecidos por coronavirus en el nuestro país asciende a 395.005 y 18.612, respectivamente. En su mensaje a la nación del 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra anunció que se destinará cerca S/ 20.000 millones al sector salud en el Presupuesto General de la República de 2021, que a julio 2021 el Perú tendrá 3.000 camas UCI y que todos los peruanos estarán afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), además de que el Hospital de Emergencias de Ate Vitarte se convertirá en el Instituto Nacional de Medicina Crítica. Raúl Urquizo, pediatra y exdecano del Colegio Médico del Perú, analiza algunas propuestas y, a la vez, plantea algunas medidas.

El presidente Martín Vizcarra ha prometido que se destinará cerca de S/ 20.000 millones para reforzar el sector salud, pero ya se conocen las limitaciones administrativas. ¿No hubiese sido mejor esbozar un plan para agilizar el sistema?

Aquí hay una incongruencia. El Colegio Médico del Perú ha evaluado que, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se han gastado S/ 23.000 millones en el sector salud, y aun así no ha sido suficiente, así que aumentar la cifra no parece solución. Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se viene optando por aumentar solo el 0.5% del PBI en el sector salud, que representa S/ 3.500 millones para cubrir lo básico y esencial. Martín Vizcarra busca que se trabaje un sistema de salud único, pero eso amerita otro tipo de planteamiento económico. Pero acá lo primero es resolver la red sanitaria parcializada y reforzar el número de profesionales básicos, quienes están mal organizados.

¿Hay capacidad de gestión y ejecución para un aumento tan significativo?

Hay que entender que la deficiencia en salud no solo es mejorar la estructura de los centros, sino la falta de especialistas. El Colegio Médico cuenta con más de 90.000 médicos inscritos. Los pediatras como yo, no llegamos ni siquiera 4.000, y eso que al año nacen más de 500.000 niños en el país. En la institución, los médicos intensivistas solo suman 64 para la población que se tiene. Esto es responsabilidad el Ministerio de Salud.

¿Cómo afecta la descentralización en el sector en momentos de pandemia?

Arequipa es muestra de esto. El Minsa no tiene injerencia sobre los gobiernos regionales, ni siquiera en el Callao, que está a un paso. Para Arequipa han necesitado de un decreto supremo para formar una comisión especial y visitar la ciudad. No existe una rectoría de salud. Hasta el momento, en todo el país solo se ha vacunado contra neumonía, influenza y demás al 22 % de la población, cuando debería ser un 95 %, y eso es porque los gobernadores de las regiones no tienen la capacidad. El gobierno debería sacar una ley para tomar la posta ellos.

¿Cómo cree usted que debería ser la reforma de salud?

El primer elemento para esto debe nacer desde la formación de médicos en las universidades para la realidad del país. Cada universidad, por ejemplo, cuenta con 64 facultades, y cada una forma diferentes tipos de médicos. Cuando estos salen, hacen su servicio rural y se especializan. Pero cuando salen al mundo laboral, la cifra de especialistas que se ofrece al Estado es mínima. Y acá el problema es la formación, falta incentivo. El segundo elemento, además de mejorar la infraestructura, es que se modifique una ley para los médicos puedan laborar en dos entidades del Estado, es decir en el Ministerio de Salud y en EsSalud a la vez. Porque hasta que se formen nuevos médicos tendrán que pasar 3 años, y así no se pueden atender emergencias como esta.

Para julio de 2021, el presidente dice que todos los peruanos estaremos afiliados al SIS…

Es una meta, sí, pero con los hospitales colapsados no habrá capacidad de respuesta para atención de calidad. Se espera que todos los peruanos tengan un seguro, pero aquí hay una calidad diferenciada. Para esto se refuerzan las herramientas, equipos y sueldos de los trabajadores. Al final quienes están en el campo de batalla son los médicos. Hasta la fecha han fallecido 104 médicos en este estado de emergencia y a sus hijos les toca solo S/ 200 hasta que cumplan 18 años. Esto es una burla para la gente que ha dado su vida para salvar vidas, pues significa que recibirán S/ 6.50 al día. Es mejor plantear una pensión vitalicia para cubrir a los hijos deudos.