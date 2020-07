Medidas frente al COVID-19

¿Oportunidad perdida?

Johan Pereira Victorio, Médico Especialista en Salud Pública.

En marzo se declaró el estado de emergencia para contener el impacto de la pandemia. Primero fueron Lima y las regiones del norte las más afectadas, dando la oportunidad a otras regiones para prepararse; erróneamente, en la mayoría de estas, las actividades no mejoraron su capacidad de respuesta, incluso en algunas se minimizó el riesgo, hoy sufre Arequipa y mañana Cusco. Sin embargo, aún podemos hacer algo, siempre y cuando todos, ciudadanos y autoridades vayamos en la misma dirección; necesitamos una estrategia de comunicación clara y centrada en la prevención, identificación temprana de casos, suministro de oxígeno, respuesta del sistema local de salud y porque no, retomar la cuarentena.

Con careta o sin careta

Franklin Pantigozo Naula, Médico Ocupacional.

Mi formación en Salud Ocupacional, hace que vea a trabajadores en nuestras calles, sean estos de entidades públicas o privadas, algunos con careta y otros sin ella, unos con la esperanza de que su empleador le brinde una mascarilla decente y si presentara síntomas de COVID-19, su empleador le dijera que puede ir a tomarse una prueba rápida y que todo está coordinado con el médico de la empresa o institución pública, bueno, si es que esta última tiene uno. Para luego retornar a su acostumbrada labor y rezar para no contagiarse o todo lo contrario, ir a cuarentena y rezar para no complicarse y necesitar de un balón de oxígeno que no encontrará en una larga fila de un hospital improvisado.