Moradores de Chiclín se oponen a instalación de antenas de telefonía [VIDEO]

Un grupo de moradores del distrito de Chiclín, provincia de Ascope (región La Libertad), acudió hasta los exteriores de un inmueble donde se tenía pensado levantar una antena de telefonía para impedir que esta progresara. Se atrincheraron y solicitaron la intervención de las autoridades.

Un problema se generó, porque ellos mostraron total rechazo a esta edificación, porque señalan que la radiación sería perjudicial para la salud de los niños y adultos de la zona.

Ante el caos generado y el enfrentamiento de los vecinos contra personas relacionadas a la obra, el subprefecto tuvo que hacerse presente para explicar lo sucedido.

Municipio

Indicó que la municipalidad no tuvo conocimiento de lo sucedido, por lo que no procedería. “De igual manera haré las averiguaciones para poder dar solución”, señaló. El cuestionamiento se hizo presente a raíz de la existencia de un documento en que se evidencia el ingreso de un documento donde la empresa solicita la ejecución, sin embargo, no habría tenido el aval del burgomaestre.

Por su parte, los presentes explicaron que su mortificación radica en que se enteraron recién el día de ayer, pero que además creyeron que se estaba construyendo un cuarto para trabajadores.