Más presupuesto para salud y unificación de Minsa con EsSalud

Por: Milagros Berríos y Jesica León

En el aniversario patrio no hay fiestas, sino un minuto de silencio. Nos faltan más de 18 mil peruanos por el Covid-19. En lo que va del denominado “Año de la universalización de la salud”, ellos son las víctimas de la pandemia, la precariedad y el abandono histórico de este servicio.

Durante su mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra aseguró que se aplicarán reformas orientadas a un nuevo sistema de salud para el Bicentenario, las cuales incluirán la implementación de un Sistema Público Unificado, que buscará integrar a los dos grandes prestadores públicos (Ministerio de Salud y EsSalud), y la asignación de un presupuesto de más de 20 mil millones de soles para ese sector en el 2021. Esto último –según dijo– es la “mayor inversión de salud de la historia”.

Además ratificó que para julio del 2021 “todos los peruanos y peruanas podrán acceder al Seguro Integral de Salud (SIS)”.

Para Vizcarra, la constitución de un Sistema Público Unificado buscará romper la fragmentación que hoy existe en el sistema de salud e integrar todos los recursos, y no solo una articulación, del Minsa y EsSalud. “El Covid-19 nos demuestra que no es razonable mantener la fragmentación. Nuestros ciudadanos se ven impedidos de ejercer plenamente su ciudadanía en salud condicionados por al menos dos sistemas que trabajan bajo diferentes lógicas que no les permiten acceder a todos los servicios”, señaló.

Hay que recordar que el servicio de salud lo brindan el Minsa (SIS), EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como el sector privado. Y si bien, durante la emergencia sanitaria, se habló de un intercambio prestacional que permitiría que los asegurados del SIS puedan atenderse en EsSalud y viceversa, esto no se ha cumplido en muchos casos. En Ayacucho, por ejemplo, los pacientes Covid-19 no son atendidos a tiempo, debido a que el hospital II de Huamanga de EsSalud ha colapsado y el hospital regional, que tiene camas, no los acepta porque se requiere una coordinación previa, según denuncia su Colegio Médico.

Para el exministro de Salud Óscar Ugarte, la medida anunciada supondría la unificación del Minsa y EsSalud, lo cual va más allá del intercambio prestacional. “Sería un sistema que pueda atender a cualquier ciudadano y eso estará cubierto por el sector público. Pero no es tan sencillo porque hay una institucionalidad y marco legal que tendría que ser modificado”.

Estimó que si bien faltan detalles de la modalidad que aplicaría el Gobierno, hacia el próximo año se podría arrancar con la aprobación del marco legal, dado que en el Congreso hay propuestas en ese sentido. “Pero el proceso es largo. En países como Brasil y Costa Rica tomó 20 años. Se podría empezar en Lima. Con la descentralización, no es tan sencillo”.

Incremento de recursos

Precisamente, la modificación de este último punto también podría ser una de las implicancias de unificar el sistema. Para el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, se tendría que intervenir y retirarles las funciones a las autoridades regionales o, en todo caso, cubrir los vacíos que les permitan asumir ello. “La unificación del sistema forma parte del proyecto a largo plazo de la reforma de salud, pero tiene una enorme debilidad: el financiamiento”, añade.

Sobre este último punto, el presidente Vizcarra anunció que destinará unos 20 mil millones de soles para el sector Salud. “El proyecto de presupuesto será presentado, como corresponde, antes de que finalice agosto. Estoy convencido de que este Parlamento estará a la altura de las circunstancias para debatir y aprobar esta apuesta”.

Según agregó, la mayor inversión estará dirigida al primer nivel de atención (postas), y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en hospitales, camas, medicamentos, y equipos de protección personal.

Para este año, el presupuesto del sector Salud asciende a 18 mil 400 millones de soles. “El aumento es de 1.500 millones. El Gobierno de (Ollanta) Humala tuvo uno de más de 2 mil millones. Si se aumentaba a 4 mil millones, como se firmó en el Acuerdo Nacional, sí tendríamos 22 mil millones y sí sería un aumento histórico”, dice Palacios, quien agrega que esto dificultará cumplir el otro anuncio del Gobierno: SIS para todos los peruanos y peruanas al 2021.

Para julio del próximo año, según el mandatario, toda la población podrá acceder al SIS. Esto ratifica el anuncio del 2019 de afiliar a quien no cuente con seguro de salud. Desde la vigencia del decreto que lo dispuso, se ha incorporado a más de 2,4 millones de personas y la cobertura hoy llega a casi 21 millones.

Balance por el Covid-19

En lo referido al Covid-19 hubo más balance que anuncios. El mandatario, quien agradeció la labor de los peruanos de primera línea, dijo que, a la fecha, se ha otorgado recién la primera transferencia del bono de 720 soles, anunciado en abril, para 32 mil 577 trabajadores de salud. Según indicó, en los siguientes días se publicarán decretos supremos para transferir recursos que concreten los siguientes bonos.

“Invertir en salud, hoy más que nunca, es un imperativo moral”, dijo al referirse al funcionamiento de hospitales como el de Emergencias Ate, que se convertiría en el Instituto Nacional de Medicina Crítica.

También hizo referencia a que se han “transparentado” las cifras de la pandemia y que se han multiplicado de 100 a 1.500 las camas UCI, aunque aún haya denuncias sobre ambos puntos. “El 28 de julio del 2021, el Perú tendrá 3 mil camas UCI”, dijo.

Sobre la disponibilidad de oxígeno, señaló que se han adquirido 104,9 toneladas por día, lo cual cerraría la brecha. Dijo que la alianza con el sector privado permitió plantas de oxígeno en hospitales como el de Loreto, pese a que en esta región, la iniciativa la lideró el vicariato.

Reporte

Según el Minsa, el Perú reporta 395.005 casos y 18.612 decesos por Covid-19. Hay 13.408 pacientes hospitalizados, de los cuales 1.423 están en UCI. Otros 276.452 fueron dados de alta.

Falta mayor ejecución del presupuesto

Abel Salinas, exministro de Salud

Todos los años el presupuesto del sector Salud se ha ido incrementando y no es preciso decir que para el otro año será un ‘presupuesto histórico’ de 20 mil millones de soles, pues en estos momentos tenemos más de 23 mil millones de soles asignados. Lo que falta es mayor ejecución.

Por otro lado, no está funcionando la unificación del Minsa y EsSalud. Venimos de un sistema de salud fragmentado donde tenemos muchos financiadores y prestadores de salud y cada uno tiene su propio presupuesto y sus propios lineamientos. Lo único que han hecho los intercambios prestacionales ha sido generar deudas, el SIS le debe a EsSalud y al privado. Un sistema unificado de salud debería estar orientado a una seguridad social universal, esto significa aumentar el número de trabajadores formales para que puedan acceder a EsSalud, que tiene más beneficios que el SIS.

