Marchan en favor del uso de dióxido de cloro en Chimbote

En el marco de 199 aniversario de la Independencia del Perú, en Chimbote, un grupo de manifestantes llegó hasta la plaza de armas de la ciudad para mostrar su apoyo a la utilización del dióxido de cloro en la lucha contra el coronavirus.

Bajo el lema “Vida sí, muerte no”, los ciudadanos instaron a la ministra de la Salud, Pilar Mazzetti, a tenerlo en cuenta, puesto que aseguran tener testimonios de personas que superaron la enfermedad.

PUEDES VER Áncash: entregan criadero de truchas para repoblar ríos y lagunas

Casos

Por ejemplo, al ser consultada por la prensa local, una mujer identificada como Diana Delgado explicó que ella venció al COVID-19 con el producto. “ (Tomé una botella) como agua y me he sentido mejor”, expresó a la vez que afirmaba no haber tenido ningún efecto secundario.

Asimismo, uno de los asistentes indicó que decidieron la movilización a raíz de los “beneficios del dióxido de cloro en nuestra salud”.

PUEDES VER Construcción de Vía de Evitamiento es vital para la salud de Chimbote

Minsa

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a la ciudadanía que es ilegal la promoción y comercialización en el Perú de cualquier producto para consumo humano que contenga dióxido de cloro y/o clorito de sodio, y exhortó a evitar su consumo.

En tanto, la titular de la cartera recordó que “en este momento, en nuestro país no hay ningún ensayo clínico que haya solicitado autorización, siquiera, para el uso del dióxido de cloro. No hay ningún ensayo que esté en curso de aprobación siquiera”.