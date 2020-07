Alrededor del mediodía del 29 de julio, la Policía Fiscal intervino dos establecimientos de salud ubicados en Los Olivos. Los policlínicos Roal laboratorios y Laura Caller ofrecían pruebas rápidas y posteriormente la atención del paciente positivo a coronavirus; sin embargo, ninguno contaba con el personal autorizado para estas labores.

En total intervinieron a 6 falsos profesionales, dos de ellos venezolanos, quienes no contaban con los estudios necesarios. Además, no cumplían con el protocolo COVID-19 para una atención adecuada, no tomaban la temperatura a los asistentes y las áreas de espera no cumplían con el distanciamiento social establecido.

“Junto al personal de la DIRIS Norte, teníamos conocimiento que se había contratado ‘personal’ de origen venezolano. A ellos los hemos encontrado trabajando como radiólogos, trabajando en laboratorios clínicos, como enfermeros. Estas carreras se estudian en la universidad (dentro de la tecnología médica), deben tener una licenciatura”, manifestó el coronel de la Policía Fiscal, Hector Bernal Alva.

“Estas personas que en total son 6 detenidas, como pueden ver en este policlínico Roal, laboratorios, el negocio son los pacientes COVID. Hemos visto que ni siquiera tienen el protocolo COVID-19, no te toman la temperatura, te toman la prueba rápida para el descarte y subes al policlínico. Primero lo atiende una enfermera venezolana que no tiene estudios de enfermería, sube al laboratorio y lo atiende un bachiller que dice haber estudiado en la universidad”, apuntó.

De acuerdo a la información señalada, este personal tendría dos meses atendiendo de manera ilegal. Las carpas en las que hacían esperar a las personas no tenían autorización y por si fuera poco, encontraron reactivos vencidos para los descartes en las instalaciones.

“En este otro policlínico (Laura Caller) también tenemos dos personas detenidas que han hecho otro laboratorio clínico, tampoco tienen profesión y en ambos tienen tecnólogos médicos de la carrera de radiólogos, que no tienen profesión. Acá se está procediendo al encontrarlos en flagrancia delictiva, se está procediendo a detener a los propietarios también. Ellos son los coautores por haberlos contratados, cometiendo un delito contra la salud pública en el ejercicio ilegal de la medicina”, agregó para finalizar.

En el despacho se menciona que el abogado de una de las clínicas llegó al lugar e increpó al oficial a cargo debido a las declaraciones brindadas. Las autoridades ya se encuentran procesando la evidencia para determinar las responsabilidades.