El líder del colectivo ‘Con Mis Hijos No te Metas', Christian Rosas, criticó al Gobierno por no permitir que las iglesias puedan abrir sus puertas y así recibir a los fieles.

A raíz de la intervención a un grupo de personas en Chosica por celebrar un evento religioso sin respetar las medidas de bioseguridad, Rosas cuestionó la acción policial y aseguró que se vulneraron los derechos de aquella gente.

“El Estado ha sido creado para proteger nuestros derechos naturales, o sea es una creación humana”, señaló en entrevista con el programa ATV Noticias Al Estilo Juliana.

Rosas sostuvo que si bien las autoridades pueden restringir las libertades, no las pueden abolir. En ese sentido, aseguró que la actual gestión está eliminando la libertad religiosa y criticó que las iglesias no hayan sido incluidas en el plan de reactivación económica.

“Si ya se permite la aglomeración social con medidas de bioseguridad en las farmacias, bancos o supermercados, por qué no se permiten en las iglesias. La prerrogativa de elegir qué es o no esencial, no es del Estado, es de la ciudadano”, sostuvo

Consultado por qué hace la comparación entre los templos religiosos y los negocios esenciales, dijo lo siguiente: “Hago la comparación con los bancos y farmacias porque (la iglesia) es igual de esencial. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra viva.”

Rosas indicó que el cierre de iglesias ha ocasionado que muchos niños no sean bautizados. Asimismo, aseguró que las medidas de confinamiento solo generan temor en la población.

Consultado si considera que la apertura de los templos podría generar el aumento de casos por coronavirus, Rosas señaló que “el cristiano no teme la muerte” y que la asistencia a estos lugares sería responsabilidad de cada individuo.

“Es mejor morir libres que vivir esclavos y creo que la verdad nos hace libres. No debemos permitir vivir sumisos en el pánico y se debe exigir igual derecho, así como se permite la aglomeración en los mercados, que lo permitan en las iglesias y que sea responsabilidad de cada ciudadano ir o no”, manifestó.