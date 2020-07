Carabayllo: asesinan a taxista y abandonan su cuerpo en descampado

Un taxista fue hallado sin vida luego de recibir dos impactos de bala en un descampado de zona de San Lorenzo, ubicado en el distrito de Carabayllo. El hecho ocurrió el lunes 27 de julio.

Según contó la cónyuge, su esposo salió junto a un muchacho que no pudo identificar. A ella le pareció extraño que él se sentara en el asiento de copiloto.

“La última vez que tuve comunicación con él fue a las 2 p. m. cuando vino, almorzó y automáticamente salió diciendo que tenía una carrera. Lo único que si no me gustó, es que él salió con un muchacho (en la parte delantera de su vehículo), no le vi la cara”, mencionó Graciela Pérez a América TV.

Al no tener noticias del conductor, los familiares iniciaron una búsqueda por GPS, logrando ubicar el cuerpo de la víctima. El vehículo fue hallado en Comas tras recibir un mensaje mediante una cuenta de Facebook.

El taxista fue identificado como Joel Silfrido Rosales Basilio, de 39 años de edad. Él tenía dos disparos en el cuerpo y un golpe en la nuca.

“Tenía dos balazos y tenía un hematoma producto de un golpe que le habían dado en la nuca”, indicó la esposa.

Según contó, Joel era el único sustento de su hogar y deja a cinco menores en orfandad. Ella espera que atrapen a los responsables del asesinato y pide celeridad a la Policía.

“Me quedé sola, me lo quitaron y es injusto. Yo lo que quiero es justicia”, finalizó.