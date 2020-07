Este 28 de julio, cientos de ciudadanos visitaron las playas y parques de los distritos de Barranco y Miraflores. Pese a la temporada de invierno, padres de familia junto a sus menores hijos salieron a caminar, jugar y volar sus cometas tras largos meses de cuarentena.

Las familias mencionaban que recién los niños habían empezado a salir, ya que han sido meses de aislamiento social obligatorio. “Ya me los he traído. Hace tiempo que no han salido, así que ya un ratito nomás (sic)”, indicó un ciudadano que vive cerca a la playa.

PUEDES VER Barranco implementa plan de ciclovías para reducir uso de transporte público por la COVID-19

“Cuatro meses han pasado. Es estresante para ellos estar encerrados en cuatro paredes”, dijo otro padre de familia. Mientras tanto, los menores de edad disfrutaban de sus cometas, siendo el juguete más vendido en Fiestas Patrias.

El comerciante de los productos agradeció las ventas del día, debido a que “fueron meses difíciles para obtener ganancias”. “He estado cuatro meses sin nada, al menos hoy, he recuperado algo para comer”, mencionó en el reporte de América.

No obstante, el estacionamiento fue uno de los principales problemas para las familias, puesto que no encontraban espacios para ubicar sus vehículos. Varias personas tuvieron que estacionarse en zonas prohibidas, por lo cual la Policía les impuso una multa.

Entre tanto, los parques de Miraflores como El Faro estuvieron repletos de personas con bicicletas, skate, entre otros. No solo padres de familias, sino también jóvenes que llegaron para visitar el muelle o distraerse un momento del estado de emergencia.

PUEDES VER Miraflores: el dramático rescate de mujer que resbaló y cayó a acantilado de la Costa Verde

El Gobierno peruano dispuso este último 26 de junio que los menores de 14 años podrían salir a dar un paseo diario al menos una hora junto a sus padres de familia. La normativa recuerda que ellos deben estar cerca del domicilio, el paseo no debe superar los 500 metros de distancia y que se debe mantener con otras personas una distancia social mínima de dos metros.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.