El 80% de la población de Condorcanqui, región Amazonas, padece síntomas del coronavirus, así lo informó David Sánchez, encargado de salud de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, luego de retornar de la visita realizada en algunas comunidades de Río Santiago.

David Sánchez en declaraciones a Radio Kampagkis de Santa María de Nieva, indicó que de esta forma se podría determinar que ya se estaría llegando a la meseta en el mes de agosto.

“En cambio, en Santa María de Nieva todavía no se ha llegado al pico, porque los contagios ya no crecen exponencialmente, eso quiere decir, que las personas se siguen infectando, pero ya no con la velocidad que fue en los meses de mayo y junio”, precisó.

De otro lado, desde la comunidad de Pumpushak, sector Domingusa, el alcalde delegado David Caicharo, hizo un llamado al alcalde provincial Héctor Requejo y Hermógenes Lozano, gerente subregional de Condorcanqui, para que se preocupen por la salud de sus paisanos.

Piden atención médica y medicinas

Detalló que niños, jóvenes y adultos están padeciendo los síntomas de la COVID-19 y que las medicinas tradicionales no han sido suficientes para contrarrestar el virus. Por ello, solicitan que se les entregue medicinas y también se les brinde atención médica.

Mientras que Ananías Shavit, pidió a Jaime Cabello, director de la Red de Salud de Condorcanqui, para que en el menor tiempo posible puedan coordinar la atención a los comuneros pertenecientes a la Microred de Putuyakat, ya que el personal no está atendiendo adecuadamente ni entregando medicinas a la población de dicho sector.