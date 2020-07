Un ejemplo de solidaridad ha despertado la esperanza de muchas personas en Iquitos, una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus en Perú. Se trata del padre y médico Raymond Portelli, quien recolectó dinero para abastecer de oxígeno a la población y repartir medicinas de manera gratuita.

El sacerdote es originario de Malta, un pequeño país en Europa, y reside en Iquitos desde hace 25 años. “Amo al Perú. He dedicado mi vida aquí y, si Dios no tiene otros planes, creo que aquí me voy a enterrar”, comentó el religioso al programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión.

En mayo, la pandemia del nuevo coronavirus asoló a Iquitos: hubo más de 3.000 contagiados y las morgues colapsaban. Portelli decidió actuar ante este panorama e inició una colecta en las redes sociales para comprar una planta de oxígeno. “Yo decía: llegaremos a 100.000 soles, lo máximo”, manifestó el padre.

No obstante, la cifra recaudada alcanzó el millón y medio de soles en 15 horas, gracias a la colaboración de personas de Loreto y de varias partes del Perú y el mundo. Con el dinero se adquirieron tres plantas de oxígeno para Iquitos y 1 para Nauta, además de 30 concentradores de oxígeno enviados a distintos lugares.

Lo obtenido también alcanzó para comprar miles de soles en medicamentos, los que son gratuitamente repartidos desde la parroquia San Martín de Porres a los pacientes con síntomas de COVID-19. Portelli, médico de profesión, también atiende en su consultorio a unos 50 pacientes por día. Uno de ellos lo llama “un ángel de Dios”.

“Hemos tenido momentos muy dolorosos, casi uno no quiere recordar, pero es importante no olvidar lo que hemos vivido, este dolor nos ayuda a crecer, a tomar en cuenta qué es lo más importante”, sentenció el padre.