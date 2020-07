El presidente Martín Vizcarra anunció que para julio del 2021, todos los peruanos estará afiliados en el Seguro Integral de Salud (SIS). Así lo indicó durante su mensaje a la nación, este 28 de julio, por Fiestas Patrias.

“Hoy nuestra población puede acceder al SIS sin mediar clasificación socioeconómica y de manera gratuita. Este sistema ha afiliado a más de 3.000.000, llegando a una cobertura de casi 21.000.000 de asegurados a nivel nacional, anuncio que para el 2021, todos los peruanos y peruanas estarán afiliados Seguro Integral de Salud”, indicó el mandatario.

En ese sentido, reveló que su Gobierno destinará 20.000 millones de soles, la mayor inversión en salud de la historia del Perú, con la finalidad de que los peruanos “accedan a un servicio de calidad”. “Estoy convencido que el Parlamento estará a la altura de las circunstancias para debatir y aprobar este presupuesto en salud”.

Asimismo, señaló que es necesario construir un país mejor que tenga un sistema de salud unificado, lo que servirá como un homenaje póstumo para todas las víctimas a causa de la COVID-19.

“Seamos hidalgos en reconocer que durante décadas la salud no ha sido prioridad, no ha estado en la agenda pública, fue olvidada y postergada, hoy tenemos la oportunidad de corregir ese error histórico. (...) Nunca antes la salud ha estado de manera tan clara en el centro de nuestras preocupaciones, pero nuestro compromiso no empezó con la pandemia del COVID-19, sin embargo, el Perú debe salir de esta crisis sanitaria con un sólido sistema de salud”, comentó Vizcarra.

Mensaje a la nación del 28 de julio de 2020

