Miraflores: el dramático rescate de mujer que resbaló y cayó a acantilado de la Costa Verde

Una ciudadana china salvó de morir luego de caer a uno de los acantilados de la Costa Verde, frente a un centro comercial en Miraflores. La extranjera fue auxiliada por serenos, policías y bomberos.

Según Latina Noticias, la mujer de unos 65 años de edad habría intentado bajar por la pendiente al pensar que había escaleras. Sin embargo, terminó por resbalar.

Félix Moreno, uno de los serenos de Miraflores que se encontraba en el lugar, se percató del hecho y bajó para retener a la sexagenaria, quien se aferraba a las plantas para no caer al vacío.

En las imágenes grabadas por el citado canal se observa cómo el agente municipal abraza a la mujer y pone su pierna sobre ella para evitar que siga resbalando.

Minutos después, otro efectivo de Serenazgo bajó y apoyó a las dos personas hasta la llegada de los bomberos y policías, quienes finalmente pudieron llevar a todos hacia la superficie a buen recaudo.

La mujer china se retiró del lugar no sin antes agradecer a todas las personas que colaboraron para salvar su vida.

En tanto, el primer sereno que intervino en el rescate contó cómo fueron esos momentos.

“Más que todo es amor al prójimo porque la señora ya se había resbalado y quedó colgando en el acantilado. Entonces decidí bajar y posterior a eso mis compañeros decidieron prestarme el apoyo”, dijo el joven de 32 años, quien se desempeñó como bombero.

Asimismo, reveló que la mujer china le hizo recordar a su mamá y eso lo motivó más. “La señora corría riesgo y no sé que edad tenga, pero es un aproximado de 65 años. Y me imaginé a mi mamá, con quien no cuento en este momento, pero reflejó todo en ella”, agregó.

Su compañero también declaró sobre lo ocurrido. “Es arriesgado, pero lo importante es salvar la vida de esa persona”, manifestó.