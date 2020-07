Joven necesita 90 mil soles para internar a su madre en una clínica local

Helssi Buquich denuncia que la Clínica San Gabriel, ubicada en el distrito de San Miguel, le quiere realizar un cobro de 90.000 soles por atender a su madre quien necesita ser internada con urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras contraer la COVID-19.

Mónica de Jesús La Torre Angulo no puede ser ingresada en el área de UCI del mencionado centro médico, ya que el pago del dinero tiene que realizarse por adelantado. Cabe resaltar que desde hoy ella se encuentra en la sala de emergencias, esperando para ser ingresada.

“Todo es una mafia donde lo único que queda es pagar las millonarias sumas que nos piden para poder salvarle la vida”, sostuvo

A través de una publicación en redes sociales Buquich escribió que como su madre no fue referida por algún hospital del Ministerio de Salud (MINSA), ella no puede acceder al intercambio prestacional y el Estado no puede cubrir parte de los gastos. Asimismo, agregó que cuando la situación de su madre se empezó a agravar no habían camas en ningún nosocomio estatal.

La familia se encuentra muy consternada, ya que en las últimas semanas había visto una mejoría en el estado de salud de Monica, sin embargo, la situación cambió en estos días.

Por otro lado, Helssi hizo un llamado a que pudieran colaborar y así poder internar a su madre. Estas son las cuentas:

BCP soles 193-32290117079 CCI 002-19313229011707912

BBVA soles 0011-0615-0200074096 Cci 011-615-000200074096-25

YAPE: 991650404 PLIN: 966742316

Paciente: Monica de Jesús La Torre Angulo

DNI: 05310893